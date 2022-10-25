Сі Цзіньпін готує Китай до війни. Сі закликав китайців опустити голови і важко працювати

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Жодного інакомислення чи альтернативних думок. Жодної опозиції. У думках, діях та рішеннях усі мають слідувати:

захисту Сі Цзіньпіна та країни;

розширенню державного контролю за всіма сферами життєдіяльності держави;

агресивної дипломатії.

Тепер це називається "Демократія повного народного залучення" та офіційно означає: забезпечення демократичних результатів без політичних свобод чи виборів керівництва.

"Тільки труднощі приносять велич; тільки тяжкість приносить більшу славу", — заявив Сі Цзіньпін.

20 з'їзд КПК закликав підтримувати Сі у думках, політиці та діях. Сі Цзіньпін вестиме країну проти безлічі непередбачуваних небезпек та небезпечних штормів, що перешкоджатимуть підйому нації.

КНР має ізолюватися від західних ноу-хау та мати можливість сама себе забезпечувати. Керівництво Сі має важливе значення для викорінення серйозних небезпек, які були присутні в партії, державі та серед військових.

Сі Цзіньпін та його ідеологія є ядром партії та їхній авторитет потрібно захищати — про це йдеться у змінах до статуту КПК.

Рішуче протистояти та стримувати тих, хто в очах партії сприяє незалежності Тайваню. "Китай має досягти глобального лідерства та стати сучасною соціалістичною супердержавою, яка представляє новий вибір для людства до століття заснування КНР — до 2049 року", — говорить Сі.

Сі високо оцінив бойовий дух партії та закликав кадри наважитися на боротьбу, наважитися на перемогу, опустити голову для важкої праці та бути рішучими для просування вперед. Сі готує країну до війни та санкцій.

І про тих, хто створюватиме масовку в ЦК КПК:

Лі Цян: новий член. Як голова партії Шанхаю, він керував суперечливим блокуванням через Covid. Але його давні зв'язки з паном Сі, здається, допомогли йому впоратися.

Чжао Ледзі: голова партійного агенства з розслідування корупції та нелояльності.

Ван Хунін: ветеран ідеологічного провидця партії, який сформував націоналістичні ідеї пана Сі.

Цай Ці: новий учасник. Його зв'язки з паном Сі сягають більше двох десятиліть у провінцію Фуцзянь. Сі продемонстрував свою довіру, призначивши його головою партії Пекіна, найважливішої столиці.

Дін Суесян: новий член. Близький помічник Сі, він майже завжди подорожує з вищим лідером і допомагає йому керувати партійними справами.

Лі Сі: новий член. Він є секретарем партії провінції Гуандун, де він посилив контроль зверху вниз. Він збирається очолити партійне агенство з розслідування корумпованих чи нелояльних чиновників.

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