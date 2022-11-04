Миру придется выбрать: Путин или Зеленский. Двоих на саммите G20 в Индонезии быть не может

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Зеленский заявил, что не будет участвовать в самите G20, если там будет Путин. Это правильная позиция. Клеймо с шел**ы снимать нельзя Кроме того, категорически недопустимо какое-либо участие лично Путина и вообще Российской Федерации на каких-либо уважаемых международных площадках, включая ООН. Однако не все можно сделать так легко и сразу. Например, исключение из состава ООН или Совбеза ООН требует процедуры. Это время, это дипломатия, это тысячи связанных со структурами ООН международных организаций и конвенций. Во многом именно поэтому и существуют такие форматы, как G20, где все относительно просто: собрались и решили основные проблемы. Например, решили кого-то исключить из формата, а кого-то добавить.

Так вот, в отличие от ООН, формат G20 имеет все возможности и в данной ситуации просто обязан исключить какие-либо контакты и дальнейшее взаимодействие с государством-террористом (государством-спонсором терроризма, террористическим режимом, да как угодно). Приглашать или не приглашать Путина/РФ — формально решает принимающая сторона, в данном случае Индонезия. Запретить Индонезии приглашать никто не может. Однако если наши союзники хотят быть последовательны в этом вопросе, то они могли бы бойкотировать такой формат, если дипломатически повлиять на принимающую сторону не удается.

Смысл очень простой: есть Путин — нет G20. Или второй вариант: G20 — только в новом формате, без РФ. С Украиной, без Украины или включая кого-то еще — это уже второй вопрос.

Если же наши союзники и партнеры не могут или не хотят бойкотировать формат G20 с участием Путина, то Украина сама должна его бойкотировать. Иначе это опять сползание к российской повестке в переговорах, и каждый такой формат есть ступень к медленной капитуляции, когда за счет интересов и территориальной целостности Украины другие страны будут решать свои проблемы и выторговывать себе лучшие условия или просто сохранение комфортной жизни на нашей крови.

Хватит, дорешались уже. Хотите по-мирному разойтись с Путиным? Так нарежьте ему своих территорий размером с наши оккупированные и аннексированные Российской Федерацией части Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой области и Крым. А потом приглашайте нас на переговоры по такому "мирному урегулированию" — не вопрос, поучаствуем, я думаю.

А пока все остается как есть и вам "только поговорить", то ответ может быть только один: пусть убираются с наших территорий, а потом будем думать о том, с кем там у них разговаривать.

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