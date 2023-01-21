Фатальная ошибка Китая. Треть населения КНР скоро станет пенсионерами
"На этой неделе случился поворотный момент в истории Китая: впервые за последние 60 лет население КНР начало снижаться. Эксперты уверены, что эта тенденция имеет необратимый характер". Мнение.
Разворот тренда в демографии Китая, о котором давно говорили многие эксперты, теперь зафиксирован на официальном уровне. По данным The New York Times, правительство КНР заявило во вторник, что в прошлом году в Китае родилось 9,56 млн человек, а умерло 10,41 млн. Это первый случай, когда смертность в Китае превысила рождаемость со времен "большого скачка" — неудачного экономического эксперимента Мао Цзэдуна, приведшего к массовому голоду и смерти в 1960-х годах.
По данным Национального бюро статистики, рождаемость снизилась с 10,6 млн в 2021 году до 9,56 млн в 2022-м. Такая тенденция снижения наблюдается уже шестой год подряд. Общая численность населения Китая сейчас составляет 1,41 млрд человек. Ожидается, что к 2035 году 400 миллионов человек в Китае будут старше 60 лет, что составляет почти треть его населения.
Население Китая начало сокращаться после неуклонного многолетнего снижения рождаемости, которое, по словам экспертов, имеет необратимый характер.
Китайские чиновники годами пытались замедлить наступление этого момента, ослабляя политику "одного ребенка" и предлагая стимулы для поощрения семей к рождению детей. Ни одна из этих политик не сработала. Теперь, столкнувшись с сокращением численности населения в сочетании с устойчивым ростом продолжительности жизни, страна ввергается в демографический кризис, который будет иметь последствия не только для Китая и его экономики, но и для всего мира.Важно