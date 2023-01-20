Китай идет на снижение. Впервые в истории население КНР сокращается

Related video

Разворот тренда в демографии Китая, о котором давно говорили многие эксперты, теперь зафиксирован на официальном уровне. По данным The New York Times, правительство КНР заявило во вторник, что в прошлом году в Китае родилось 9,56 млн человек, а умерло 10,41 млн. Это первый случай, когда смертность в Китае превысила рождаемость со времен "большого скачка" — неудачного экономического эксперимента Мао Цзэдуна, приведшего к массовому голоду и смерти в 1960-х годах.

По данным Национального бюро статистики, рождаемость снизилась с 10,6 млн в 2021 году до 9,56 млн в 2022-м. Такая тенденция снижения наблюдается уже шестой год подряд. Общая численность населения Китая сейчас составляет 1,41 млрд человек. Ожидается, что к 2035 году 400 миллионов человек в Китае будут старше 60 лет, что составляет почти треть его населения.

Население Китая начало сокращаться после неуклонного многолетнего снижения рождаемости, которое, по словам экспертов, имеет необратимый характер.

[ + – ] К 2035 году треть населения Китая будет старше 60 лет

Китайские чиновники годами пытались замедлить наступление этого момента, ослабляя политику "одного ребенка" и предлагая стимулы для поощрения семей к рождению детей. Ни одна из этих политик не сработала. Теперь, столкнувшись с сокращением численности населения в сочетании с устойчивым ростом продолжительности жизни, страна ввергается в демографический кризис, который будет иметь последствия не только для Китая и его экономики, но и для всего мира.

Источник

Важно