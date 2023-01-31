Бойко, Богуслаев, Киркоров и Повалий: как их лишить государственных наград Украины

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Стало известно, что премьер-министр Шмигаль не нашел оснований для лишения главы фракции ОПЗЖ Юрия Бойко звания Героя Украины. Продолжает быть Героем Украины российский гражданин Вячеслав Богуслаев, сидящий сейчас в СИЗО за измену. Является Героем Украины член партии "Единая Россия" Александр Баталин, крымский коллаборант.

У нас есть Герой Украины Борис Билаш, недопоэт-регионал, главной заслугой которого перед государством было вылизывание немаленькой ж*пы Виктора Януковича. Отмечены нашим государством Народные артисты Украины Филипп Киркоров, Ани Лорак и Таисия Повалий, которые поют на концертах в Москве.

Все они и еще многие другие упыри обладают ГОСУДАРСТВЕННЫМИ наградами: орденами, медалями, званиями "Герой Украины" и "Заслуженный/народный артист/художник/и так далее". И все это неправильно.

Все! Это! Неправильно!

Потому что не может быть, чтобы Героями Украины одновременно были и Бойко, и командир батальона, который погиб, выводя своих морпехов из окружения. Или-Или. Или живое, здоровое пророссийское животное, звавшее сюда Россию — или тот, кто погиб молодым, исправляя последствия действий предыдущего. И с этим нужно что-то делать.

Помехой стоит ст. 16 закона "О государственных наградах", которая дает ровно одну возможность: "Лишение государственных наград может быть проведено Президентом Украины только в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление по представлению суда в случаях, предусмотренных законом". Один законный способ и все, точка.

Но это не совсем так. Есть, по крайней мере, еще два пути. Один — когда человека загоняют под санкции. Это серый путь, но он работает. Минусы этого пути — это путь в обход. Санкции — не для того, это преимущественно экономический инструмент. Это микроскоп, и забивать им гвозди, даже в чью-то гроб, по крайней мере, нелогично.

Награды и звания — это вопрос не экономики, а морали. Вряд ли логично загонять под экономические санкции какого-нибудь алкаша-шахтера из Луганска, получившего Героя из рук Виктора Федоровича и оставшегося после начала войны дома бухать и фотографироваться с российскими боевиками.

Еще один минус этого пути — санкции это долго. Не буду рассказывать, какой механизм принятия санкций у нас используется с начала Великой Войны (скажу только, что этот механизм существенно отличается от того, какой прописан в Законе Украины "О санкциях"), но это действительно долго. И очередь до условной Ани Лорак дойдет не скоро.

Второй путь — через суд (как вышеупомянутый Виктор Федорович забрал звание Героя у Бандеры и Шухевича), но законного там было мало, а незаконно — неправильно. Нельзя решать вопросы морали аморальным путем.

Я предлагаю найти третий путь. Предлагаю тем народным депутатам, которые заинтересованы в скорейшем решении морального вопроса о награжденных государственными наградами пророссийских чертей, представить проект изменений в Закон Украины "О государственных наградах" следующего содержания.

Статью 16 Закона Украины "О государственных наградах" изложить в такой редакции:

"Лишение государственных наград может быть проведено Президентом Украины в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление по представлению суда в случаях, предусмотренных законом, или решением Верховной Рады по представлению Президента Украины или не менее трети народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины".

Это не уничтожает нынешний принцип, согласно которому государственные награды исходят от президента Украины, и соответственно лишение наград должно исходить тоже от него, но ставит предохранитель в виде парламента на случай, если президент захочет лишить наград достойного человека. А возможность предоставления третью конституционного состава (это 150 депутатов) дает возможность оппозиции стартовать процесс, если власти не захотят этого делать самостоятельно.

Поэтому я предлагаю народным депутатам подать соответствующие правки в закон и немедленно после принятия этих изменений начать процесс лишения Бойко, Богуслаева и других анилорак государственных наград, и в первую очередь — звания Героев Украины.

Пора. Давно пора.

P. S. В Раде зарегистрировано много законопроектов на эту тему, один из самых свежих — Проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины об уточнении порядка празднования выдающихся заслуг в сфере культуры" (8374 от 20.01.2023). Там тоже предлагается внесение изменений в ст. 16 закона "О государственных наградах", но снова предлагается лишать наград и званий через механизм санкций, а я не верю, что этот механизм будет работать быстро и как следует.

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