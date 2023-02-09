Реальная ситуация на фронте: семь самых важных вещей, которые делает Путин, Запад и Украина

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1. Приоритетом для Путина остается выход на границы Луганской и Донецкой областей. Это единственная цель так называемой СВО, при достижении которой можно говорить об успехе и начинать переговоры. Думаю, что сегодняшняя стратегия Кремля состоит в следующем: выход на границы, организация мощной обороны, отражение нашего контрнаступления, переговоры и сохранение завоеваний.

2. Основными направлениями наступления россиян будут Лиман, Купянск, Угледар и Авдеевка. Оккупантам нужно вернуться в Лиман для осуществления продвижения на Славянск. Поэтому российское контрнаступление под Кременной будет в приоритете. Купянск важен как транспортный узел. На фоне возможного получения нами ракет дальностью 160 км — для оккупантов важно освободить дороги поставки для войск. Угледар и Авдеевка — часть давней задачи Путина по отстранению наших войск от Донецка и уменьшению угрозы прорыва на Мариуполь.

3. Контрнаступления в других местах будут исключительно имитацией. Напоминаю, что для любого наступления нужно сформировать преимущество 1 к 3. Сделать это по всему периметру от Киева до Запорожья у россиян не хватит сил, пока армия не станет минимум 3-5 млн солдат и будет полностью оснащена техникой, как в начале войны.

4. Бахмут продолжает выполнять функцию изматывания российских войск. Цена велика, но и потери оккупантов гигантские. Ситуация повторяется, как с Северодонецком. Город не выполнял стратегической роли, но вымотал российские войска и запасы так, что им по факту пришлось делать дополнительную мобилизацию. Еще раз — Бахмут должен измотать врага. Удержание города для других целей не имеет смысла.

5. Валы. Если под Северодонецком оккупанты применили огневой вал, то сейчас применяют мясной. Но как и в первом случае, так и сейчас, успех будет "пирровым". Большая заплаченная цена за малые достижения. По факту, после захвата Северодонецка у оккупантов началось падение артиллерийских запасов. После Бахмута у россиян начнутся проблемы с мясом. И это пока не факт, что они его возьмут.

6. Ракеты на 160 и на 300 км сегодня самое важное, что мы можем получить. Только этими ракетами можно было бы приостановить контрнаступление оккупантов. Вынос тыловых баз остановит надолго продвижение российских оккупационных войск. Запад все нам дает, но продолжает давать не вовремя. Получение этих ракет на прошлой неделе кардинально изменило бы ситуацию на фронте. Получение через месяц — это месяц наших потерь.

7. Наша мобилизация продолжается. Путинская тоже. Это значит, что большинству из нас придется воевать. Нам для нашего контрнаступления тоже нужно сформировать преимущество 1 к 3. Чем больше мобилизует Путин, тем больше вынуждены мы. У нас с вами нет выбора. Мы должны воевать за свою землю и за свою жизнь, жизнь наших родных. Не ждите, что вас это минует. Готовьтесь. Все будет хорошо. Мы победим только если будем едины. Танки едут, ракеты едут, самолеты будут. Думаю, даже подлодки.

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