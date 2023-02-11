Украинцы высмеивают реакцию Румынии на пролет российских ракет. Что здесь не так?

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Румыны действовали очень рационально и по-взрослому. Конечно, нам, украинцам, хотелось, чтобы они сбили эти ракеты. А заодно и корабли, из которых эти ракеты были выпущены, потопили. А потом еще всей авиацией НАТО нанесли удар по Москве. Но это наше желание. Которое основано на нашем же рациональном желании воевать с московитами не самим. Но это только желание. И оно не должно налагаться на наше восприятие реальности.

А какова реальность? А реальность такова, что любой на месте лица, принимающего решение в Румынии, на каком бы уровне это ни было, поступил бы так, как они поступили. По-взрослому. И ответственно.

Эти ракеты угрожали румынам? Нет, и румыны об этом знали. Они знали, что ракеты летят не по их души. Так почему они должны были их сбивать?

Кто-то должен дать команду, должны взлететь ракеты, за это бы заплатили румынские налогоплательщики. Зачем? Чтоб что? А потом потребовало бы от военных еще много бюрократической работы. Зачем это им?

Атаковать российские ракеты и повышать градус эскалации без угроз для страны? Глупо. Запад вполне естественно пытается не втянуть себя в войну. Потому что война никому не нужна. И если есть выбор, разумное решение всегда избегать войны. Это у украинцев нет выбора. А у румын он есть.

Сбивать ракеты, пролетающие над территорией Румынии — значит, создавать риски, что обломки этих ракет упадут и нанесут ущерб кому-то в Румынии. Таким образом, это увеличивает риск для самой страны. Потому что сами ракеты не представляют риска.

Поэтому единственная причина сбить эти ракеты была в логике: "А мы сейчас им покажем". Но это не очень взрослая логика. И безответственно.

И еще, нам бы этого хотелось. Но вряд ли система ПВО в Румынии руководствуется нашими желаниями. И вряд ли она должна их учитывать.

Представьте, если бы в 2008 году российские террористы, обстреливая Тбилиси, или когда в 2015 году стреляли по Алеппо, запустили ракеты так, чтобы они пролетели над украинской территорией? Это трудно географически вообразить, но допустим такое. Дал бы кто-либо команду сбивать эти ракеты? Нет. Тогда почему мы требуем от румын становиться участниками войны, если они могут этого не делать? Мы бы точно так же поступили на месте румын.

Так что россиянам это просто так пройдет? Снова нет. Потому что на самом деле это увеличивает вероятность получения Украиной оружия, включая истребители. И это для нас крайне важно. Поэтому российский агрессор заплатит свою цену за эти ракеты над страной НАТО. Просто счет им выставят не сразу.

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