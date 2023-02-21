Суд защитил право учителей-пенсионеров работать без срочных трудовых контрактов. И что теперь?

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Конституционный Суд Украины 7 февраля 2023 признал неконституционным абзац 2 части второй статьи 22 Закона Украины "О полном общем среднем образовании". Согласно ему, "педагогические работники государственных и коммунальных учреждений общего среднего образования, достигшие пенсионного возраста и которым выплачивается пенсия по возрасту, работают на основе трудовых договоров, заключаемых сроком от одного до трех лет ".

Такая норма утратила силу со дня принятия решения Конституционным Судом Украины.

По общему правилу, в Украине признается и должен действовать принцип верховенства права. Одним из элементов верховенства права является принцип правовой определенности, который, в частности, предусматривает, что закон, как и любой другой акт государства, должен характеризоваться качеством, чтобы исключить риск произвола.

Итак, в 2019 году Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №0901 "О полном общем среднем образовании". Согласно абзацу 5 части 2 статьи 22, предложено, что "педагогические работники государственных и коммунальных учреждений общего среднего образования, достигшие пенсионного возраста и которым выплачивается пенсия по возрасту, работают на основе трудовых договоров, заключаемых сроком от одного до трех лет".

Формально сославшись на нормы закона, чиновники не берут и, к сожалению, не возьмут на себя смелость сказать, что контракты для пенсионеров – это дискриминация.

Позже законопроект готовили ко второму чтению с 553 поправками. Во время доработки профильным комитетом этот абзац решили изъять из законопроекта. Изъятие этой нормы свидетельствует, что все понимали, что перевод работников-пенсионеров на контрактную форму включает в себя признаки дискриминации работников по возрасту. Возрастное ограничение пребывания учителей-пенсионеров на работе по бессрочным договорам ставит граждан, которые в равной степени отвечают требованиям профессиональной правосубъектности, в неравные правовые условия по признаку возраста. Это фактически ограничивает установленные Основным Законом Украины гарантии равных возможностей реализации конституционного права на труд.

В проекте, подготовленном ко второму чтению, норма статьи о труде педагогических работников, достигших пенсионного возраста, по срочным трудовым договорам была изъята. Комитет по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал Верховной Раде Украины принять предложенный во втором чтении проект закона в целом.

Однако, как следует из содержания замечаний к проекту Закона Украины "О полном среднем образовании" (№ 0901) главного юридического управления Верховной Рады Украины, главным управлением по состоянию на 14 января 2020 года рассматривался совершенно другой текст проекта. Каким-то образом дискриминационная норма снова вернулась в текст законопроекта.

Возрастное ограничение пребывания учителей-пенсионеров на работе по бессрочным договорам ставит граждан в неравные правовые условия

Именно в этой дискриминационной редакции закон был принят Верховной Радой Украины в целом. Следует ли говорить, что главное юридическое управление указывало на то, что законопроект нуждается в тщательной доработке?

Европейский суд по правам человека, рассматривая дело "Рисовский против Украины" (решение от 20 октября 2011 года, окончательное от 20 января 2012 года) подчеркивал важность принципа надлежащего управления. Данный принцип предполагает, что государственные органы должны действовать надлежащим и как можно более последовательным способом. При этом, на них возложена обязанность ввести внутренние процедуры, которые усилят прозрачность и ясность их действий, минимизируют риск ошибок и будут способствовать юридической определенности в правоотношениях.

При принятии Закона Украины "О полном общем среднем образовании", к сожалению, этого принципа не придерживались. Как следствие — нарушение прав и дискриминация педагогов пенсионного возраста происходили почти три года.

Решения Конституционного Суда Украины не является нормативными актами, поэтому эта норма закона, признанная неконституционной, утратила силу одновременно с вынесением решения Конституционного Суда Украины. Хотя факт неконституционности был и раньше. Исправление ошибок, допущенных при принятии законов, предусмотрено частью 3 ст. 152 Конституции Украины. Там указано, что государство может возместить моральный и материальный ущерб, причиненный неконституционной нормой закона педагогам-пенсионерам, с которыми государственные и коммунальные учебные заведения заключали срочные трудовые договоры.

Законом Украины "Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине" предусмотрено, что ситуация, когда лицо или группа лиц по признакам возраста испытывает ограничение в признании, реализации или пользовании правами и свободами является дискриминацией.

[ + – ] Если учителя-пенсионера уволили по истечении срока действия контракта, он может через суд получить компенсацию и признание своего увольнения незаконным Фото: УНИАН

Соответственно, по желанию педагог-пенсионер даже до принятия Конституционным Судом соответствующего решения имел правовую возможность отстаивать свое право на возмещение материального и морального ущерба. Хотя нужно признать, что даже если нормы законов дискриминационны и противоречат Конституции, отстоять свои права практически невозможно на уровне применения законов как государственными должностными лицами, так и их исполнителями.

Ярким примером этого является письмо Генерального директора Директората школьного образования Министерства образования и науки Украины от 28.02.2020 года, имеющееся в открытом доступе в интернете. В письме гражданке Украины разъяснено, что законом "О полном среднем образовании" определен даже механизм обязательного перевода педагога-пенсионера с бессрочного трудового договора на срочный договор сроком на 1 год. Если работник отказывается от продления трудовых отношений на условиях срочного трудового договора, педагогические работники, которым выплачивается пенсия по возрасту, увольняются (согласно п. 9 ч. 1 статьи 36 Кодекса законов о труде Украины).

Формально сославшись на нормы закона, чиновники не берут и, к сожалению, не возьмут смелость сказать, что это дискриминация.

Но после решения Конституционного Суда Украины у уволенных педагогов-пенсионеров, пытавшихся защитить свои права в суде, и в случае отказа судами в удовлетворении их исков о восстановлении на работе, возникает правовая возможность:

пересмотра ошибочного судебного решения по исключительным обстоятельствам;

признание увольнения незаконным и взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула.

То есть, с государственных и коммунальных учреждений общего образования можно взыскать средний заработок за время вынужденного прогула с момента незаконного увольнения педагога-пенсионера по день восстановления такого пенсионера на работе судом Украины.

К сожалению, ошибки чиновников приводят к нанесению ущерба как людям, права которых нарушаются, так и государству, которое должно причиненный ущерб компенсировать.