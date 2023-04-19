Готовимся ко второй войне с Россией. Почему она почти наверняка неизбежна
"Анонсированные планы строительства Вооруженных Сил РФ не оставляют никакого иного прочтения — РФ уже готовится ко второму раунду. Лучший способ это предотвратить — быть настолько сильными, чтобы они не решились". Мнение
Я лично считаю, что основой нашего стратегического планирования до 2030 года должна стать подготовка ко второй российско-украинской войне.
Анонсированные планы строительства Вооруженных Сил РФ не оставляют никакого иного прочтения — там только дивизий новых свыше десятка — РФ уже готовится ко второму раунду.
Была вторая чеченская, они хотят вторую украинскую: сделать выводы из ошибок, подготовиться и закрыть "…украинский вопрос".
Лучший способ это предотвратить — быть настолько сильными, чтобы они не решились.
Такими сильными нам предстоит стать, но пока, похоже, мы все вместе взятые собираемся провести вместо подготовки очередной цикл срача и воровства (в чем они нам будут изо всех сил помогать).
Да, помощь Запада, да "…послевоенный план Маршалла", но тщательное изучение истории Израиля давно убедило меня — рассчитывать можно только на самих себя.
Готовы ли мы к экономическим и государственным решениям мобилизационного типа?..
Не уверен.
Судя по настроениям в обществе, я пока даже не вижу намека на соответствующее понимание.Важно