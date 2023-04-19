Готовимся ко второй войне с Россией. Почему она почти наверняка неизбежна

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Я лично считаю, что основой нашего стратегического планирования до 2030 года должна стать подготовка ко второй российско-украинской войне.

Анонсированные планы строительства Вооруженных Сил РФ не оставляют никакого иного прочтения — там только дивизий новых свыше десятка — РФ уже готовится ко второму раунду.

Была вторая чеченская, они хотят вторую украинскую: сделать выводы из ошибок, подготовиться и закрыть "…украинский вопрос".

Лучший способ это предотвратить — быть настолько сильными, чтобы они не решились.

Россияне должны бояться ВСУ, как огня Фото: Радио Свобода

Такими сильными нам предстоит стать, но пока, похоже, мы все вместе взятые собираемся провести вместо подготовки очередной цикл срача и воровства (в чем они нам будут изо всех сил помогать).

Да, помощь Запада, да "…послевоенный план Маршалла", но тщательное изучение истории Израиля давно убедило меня — рассчитывать можно только на самих себя.

Готовы ли мы к экономическим и государственным решениям мобилизационного типа?..

Не уверен.

Судя по настроениям в обществе, я пока даже не вижу намека на соответствующее понимание.

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