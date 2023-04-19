Готуємось до другої війни з Росією. Чому вона майже напевно неминуча

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Я особисто вважаю, що основою нашого стратегічного планування до 2030 року має стати підготовка до другої російсько-української війни.

Анонсовані плани будівництва Збройних Сил РФ не залишають жодного іншого прочитання — там лише дивізій нових понад десяток — РФ уже готується до другого раунду.

Була друга чеченська, вони хочуть другу українську: зробити висновки з помилок, підготуватися та закрити "…українське питання".

Найкращий спосіб цьому запобігти — бути настільки сильними, щоб вони не зважилися.

Росіяни мають боятися ЗСУ, як вогню Фото: Радио Свобода

Такими сильними ми маємо стати, але поки, схоже, ми всі разом узяті збираємося провести замість підготовки черговий цикл срача і крадіжки (у чому вони нам щосили допомагатимуть).

Так, допомога Заходу, так, "…післявоєнний план Маршалла", але ретельне вивчення історії Ізраїлю давно переконало мене — розраховувати можна тільки на самих себе.

Чи готові ми до економічних та державних рішень мобілізаційного типу?

Не впевнений.

Судячи з настроїв у суспільстві, я поки що навіть не бачу натяку на відповідне розуміння.

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