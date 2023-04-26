Что спасет Украину. Почему нам нужны и НАТО, и блок с Великобританией, Польшей и Балтией

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Киев и Брюссель торгуются за финальные решения июльского саммита НАТО. Потому Зеленский пока не подтвердил свое участие в нем.

Украине публично отказали в ускоренной процедуре членства. Поэтому Киев надеется получить приглашение хотя бы по традиционной процедуре… Здесь есть поддержка балтийских стран, а также чехов и поляков.

Украине важно найти общий знаменатель с НАТО относительно так называемых гарантий безопасности. Альянс подразумевает под ними дальнейшие поставки оружия Украине, а также инвестиции в развитие украинского ВПК, тогда как Киев ожидает большего участия партнеров в послевоенной безопасности страны — до момента вступления в Альянс.

НАТО предлагает так называемую всестороннюю поддержку, а мы стремимся к членству в организации: в чем разница? Вся разница в знаменитой 5 статье договора Альянса: атака на одно из государств означает нападение на всю организацию.

Причины блокировки разные. Можно говорить об открытом вооруженном конфликте на территории Украины. Или вспомнить, например, что НАТО еще не извлекло из своей политической задницы занозу, которая называется "пророссийский премьер Венгрии Орбан". Несмотря на мелочность, эта "заноза" блокирует все проукраинские решения организации.

До завершения войны нам предлагают "всестороннюю поддержку": "За последний год союзники оказали Украине беспрецедентную военную поддержку на €65 млрд. И это продлится. НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько нужно", — говорит Столтенберг.

Украине подошла бы идея Бориса Джонсона о блоке с Великобританией, Польшей и Балтией Фото: Скриншот

Если объективно, Украина уже является частью пространства безопасности Североатлантического Альянса и достигла высокого уровня оперативной совместимости с армиями партнеров. Об этом говорили и Резников, и Столтенберг.

Другое дело, что из организации безопасности альянс давно уже превратился в клуб беспечности, которому не ко времени отвечать на вызовы современности. Тем более, что Украина получает военную поддержку не от Альянса, а отдельных государств.

Для Украины может быть интересна давняя идея Бориса Джонсона создать милитарно-оборонный альянс Британии, балтийских стран, чехов, поляков и, конечно, украинцев. Соединенное Королевство ищет тропинку к региональному лидерству, а объединение проактивных стран Европы — хороший шанс для этого. Такая военная коллаборация действительно сняла бы все вопросы гарантий для Украины.

Но в НАТО, однако, нужно вступать… Хотя бы для того, чтобы натянуть членство в этой организации на голову бункерному и всему мордору с их империализмом.

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