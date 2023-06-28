Взятие Ровнополя сломало фронт. Почему успех в одном селе меняет ход войны

Related video

Вчера было официально подтверждено освобождение небольшого села Ровнополь, площадью около полутора км. Но освобождение этого села на админгранице Запорожской и Донецкой областей создало интересный эффект.

Так, подразделения оккупантов стали покидать полосу обеспечения по правому берегу от Мокрых Ялов, где и находится Ровнополь, и отошли на линию Любимовка-Новозлатополь-Малиновка, которые наряду со Старомлиновкой являются опорниками РОВ уже по второй линии обороны. То есть по правому флангу возникла серая зона.

Но не стоит эту серую зону расценивать как площадь для легкой прогулки.

Легкой прогулки в "серой зоне" не предвидится Фото: Генштаб ВСУ

Да, основная часть подразделений РОВ покидает эту площадь, но там присутствует "тыловая охрана" — войска прикрытия. Также, не забываем, что это все еще полоса обеспечения, максимально заминированная зона, в радиусе артиллерийского огня.

Поэтому, несмотря на отход основных сил, правый фланг продавится не так быстро, как кому-то может показаться, но сам факт события показывает, как перелом всего-навсего в районе одного маленького села может повлиять на ситуацию относительно площади, которая в десятки раз больше, чем само это село.

Источник

Важно