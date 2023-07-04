Украина без наличных денег. Какие риски и какие бонусы получит страна с полным переходом на безнал

Related video

Сможет ли Украина отказаться от наличных денег? Друзья, провел для Вас небольшое исследование, потому что занимался этим вопросом в 2020-2021 гг. и немного занимаюсь сейчас. Так вот, у меня для вас три новости:

Эффективность налоговой реформы 10-10-10 или других вариантов без реформирования системы наличного обращения будет близка к нулю, цель — за 5 лет хотя бы догнать Чехию по % наличности в денежной массе. Никакого запрета наличных делать не нужно, нужно плавное медленное давление через регулирование рынка наличной гривны (кто не банкир, возможно для Вас будет новостью, но в стране давно существует межбанковский рынок наличной гривны, которую покупают за безналичную). Подключать налоговиков к базам данных СЭП (системы электронных платежей) и банковских платежей можно только после снижения налоговой нагрузки.

Уход наличных из оборота уменьшит возможность схематозов Фото: Getty Images

Ну и в целом, в ОП молодцы те, кто толкает такие прогрессивные идеи — это настоящая реформа финансовой системы, которая способна изменить Украину, хотя и оставит без работы тех…, которые крышуют налоговый схематоз. А потому в перспективе исчезновение схематоза приведет к уменьшению коррупции (но не из-за уменьшения доли наличности в обращении, а из-за разрушения схематоза).

Источник

Важно