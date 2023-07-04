Украина без наличных денег. Какие риски и какие бонусы получит страна с полным переходом на безнал
Отказ от наличных денег в Украине — процесс правильный, убежден экономист Виталий Шапран. Но его нужно осуществлять плавно, тогда он принесет пользу экономике страны.
Сможет ли Украина отказаться от наличных денег? Друзья, провел для Вас небольшое исследование, потому что занимался этим вопросом в 2020-2021 гг. и немного занимаюсь сейчас. Так вот, у меня для вас три новости:
- Эффективность налоговой реформы 10-10-10 или других вариантов без реформирования системы наличного обращения будет близка к нулю, цель — за 5 лет хотя бы догнать Чехию по % наличности в денежной массе.
- Никакого запрета наличных делать не нужно, нужно плавное медленное давление через регулирование рынка наличной гривны (кто не банкир, возможно для Вас будет новостью, но в стране давно существует межбанковский рынок наличной гривны, которую покупают за безналичную).
- Подключать налоговиков к базам данных СЭП (системы электронных платежей) и банковских платежей можно только после снижения налоговой нагрузки.
Ну и в целом, в ОП молодцы те, кто толкает такие прогрессивные идеи — это настоящая реформа финансовой системы, которая способна изменить Украину, хотя и оставит без работы тех…, которые крышуют налоговый схематоз. А потому в перспективе исчезновение схематоза приведет к уменьшению коррупции (но не из-за уменьшения доли наличности в обращении, а из-за разрушения схематоза).