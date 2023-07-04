Америке выгодно, чтобы Украина воевала. Как работает хитрая геополитика США

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ОТКРЫТ СЕКРЕТ, ПОЧЕМУ ВОЙНА РФ ПРОТИВ УКРАИНЫ ДЛИТСЯ ТАК ДОЛГО

Сегодня посмотрел интервью консультанта Госдепа и Минобороны США, экс-советника по безопасности президента США Р. Рейгана Эдварда Люттвака немецкому телевизионному каналу OstWest.

Он ясно сказал, что США не могут себе позволить, чтобы РФ проиграла в этой войне, поскольку это может привести к её распаду. Это, в свою очередь, означает, что сразу после разрушения РФ Монголия, Казахстан и другие страны Центральной Азии перейдут под контроль Китая, что разрушит геополитический баланс в Евразии.

По мнению господина Люттвака, руководство Польши мыслит очень примитивно и не имеет стратегического мышления, поскольку мечтает о распаде РФ. Однако руководство Белого дома думает более глубоко на много лет вперед. Для него военная агрессия РФ против Украины — лишь эпизод в большой стратегической игре в противостоянии с Пекином.

И да, господин Люттвак считает, что Вашингтон также не может позволить победить РФ, поскольку в этом случае Москва станет доминирующей силой в Европе.

Из этого следует сделать вывод, что Белый дом будет давать и в дальнейшем для Украины столько оружия, сколько нужно, чтобы она могла сдерживать рашистскую агрессию, но никогда не предоставит столько оружия, чтобы рашистская армия была быстро уничтожена.

Война в Украине для Америки — просто способ ведения политики Фото: Штаб ООС

Согласно данной логике, в Вашингтоне смотрят на Украину, как на своих младших партнеров, которых можно использовать для сдерживания китайского и российского военного и политического потенциала. Именно такая логика не позволяет США предоставить разрешение Украине на вступление в НАТО, ведь это может, согласно данному близорукому взгляду, привести к дестабилизации в РФ.

На мой взгляд, именно такая стратегия и стала одной из причин этой кровавой войны. К сожалению, в Вашингтоне до сих пор не все понимают, что Россия уже давно стала не сдерживающим фактором для Пекина, а его вассалом и ледоколом для разрушения единства НАТО.

В то же время, следует подчеркнуть, что, несмотря на все усилия Вашингтона, РФ все равно развалится вследствие внутренних причин, но, к сожалению, за колоссальные просчеты Белого дома вынуждена расплачиваться Украина. Однако у меня еще есть надежда, что рано или поздно Вашингтон скорректирует свою международную политику и вернется из мира геополитических фантазий к реальности.

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