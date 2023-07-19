Россия бросила в бой почти все: сколько резервов осталось у противника и с чем могут столкнуться ВСУ

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Российский финт резервными ушами...

или как спрятать лишнее...

У меня тут недавно спрашивали о резервах противника, готовых к вводу в бой... которыми распоряжается непосредственно ГШ РФ.

Так вот, для понимания уровня "резервного напряжения" — несколько цифр по российским резервам...

личного состава — 41.5 тысячи в\сл

танков — 62 единицы

боевых бронированных машин (ББМ), всех категорий — 192

артиллерийских систем — 124

реактивных систем залпового огня (РСЗО) — всего 13 единиц

ПУ тактических\оперативно-тактических ракетных комплексов (ТРК\ОТРК) — 14 единиц

Российских резервов явно не хватит для серьезного дела Фото: Минобороны РФ

По сути, что это значит...

В распоряжении ГШ РФ на случай "оперативного прорыва" есть резервы численностью в недоукомплектованный армейский корпус (АК), в котором более-менее боеспособными являются "условно-расчетные" 2 танковых батальона + 6 мотострелковых... ну и — 3-4 артиллерийских дивизиона, 1 реактивный дивизион + 2 ракетных дивизиона... остальные — территориальные войска и "стрелковые" части и подразделения мобилизационного резерва...

Это не те силы и средства, которыми реально "купировать" оперативно-тактический прорыв войск противника, который стремительно превращается в оперативно-стратегический...

Очевидно, что такое положение сложилось не само по себе и явно не является случайным... Скорее всего, командование войск противника было ВЫНУЖДЕНО большую часть своих оперативных и стратегических резервов — или УЖЕ ввести в дело, или они находятся сейчас на этапе оперативного развертывания на определенных направлениях (Купянский, Лиманский, Авдеевский и Запорожский и Краматорский).

На самом деле, основная масса российских резервов сконцентрирована не на стратегическом, а на оперативных уровнях. Дело в том, что у российского командования уровня оперативных группировок войск (ОГВ) в загашнике, безусловно, еще есть, кроме вышеуказанных войск (сил), собственные резервы оперативного уровня, причем, по объему они вполне сопоставимы с "гш-овскими". Например, в ГВ "Восток" еще "где-то бродят" как минимум — 2 мотострелковых бигады (омсбр), а в УВ "Запад" "на нычке" есть целая мотострелковая дивизия (мсд), правда ... 2-х полкового состава. Это все относится формально не к резервному компоненту уровня ГШ, а к действующим войскам, непосредственно, в составе "объединенной группировки", но в реальности... это и есть резерв "первой очереди"...

Насколько я понимаю, так называемая "гонка резервов" уверенно приближается к своему драматическому апофигею... Обе стороны, насколько я понимаю, очень хорошо осознали смысл пословицы о том, что "лишняя соломинка ломает хребет верблюду", но обе надеются на то, что эта соломинка будет именно их...

Подведем итоги...

Насколько нам (группе ИС) известно, сейчас в целом ряде органов военного управления российских войск ведутся достаточно оживленные дискуссии насчет оправданности задействования целого ряда резервных формирований (в частности, в Южной операционной зоне).

Одна часть "управленцев" считает, что это является "слишком поспешным решением", другая оправдывает его "неустойчивостью передовых подразделений, и их измотанностью" (имеются в виду, понесенные ими потери).

Я думаю, их "рассудит" украинское военное командование, которое очень хорошо овладело методологией под названием — "рвется там, где тонко...". Дело в том, что таких "тонких" направлений и участков у россиян намечается угрожающе много, а резервов для латания этих прорех... не так уж много.

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