Китаю нужна независимая Украина. Почему для Пекина важен отдельный от России выход к Черному морю

Related video

Китайско-российские отношения. Мифы, в которые мы зря поверили

Провел презентацию исследования об экономических отношениях Китая и России.

Главные выводы:

Никаких вассальных отношений России перед Китаем нет. Как минимум сейчас. Единственное, о чем мы можем говорить точно, так это о том, что Китай, начиная с 2023 года, не считает РФ той силой, с которой нужно консультироваться при принятии тех или иных весомых геополитических решений. В этом контексте стоит особо обратить внимание на то, что целью этой войны для Путина было и остается стать третьим полюсом в мире (кроме США и Китая). И пока россиянам ничего не удается, что выгодно, прежде всего, Китаю. Китай — это 30% экспорта и 34% импорта для РФ. Российские потери от торговых дисконтов для Китая составляют примерно 25 млрд. долларов в 2023 году. Китай импортирует в 2023 году до 45% российской нефти, 50% золота, 64% леса. 70% российского рынка автомобилей, 30% спецтехники, 20-45% различного вида электроники — это Китай. Банковская стратегия Китая проста: максимально нарастить расчеты в юанях и перевести максимальное количество российских банков на китайские платежные системы. Но даже сейчас, для РФ, при товарообороте с третьими странами, 25% расчетов — это юань. Это в разы больше чем до 24.02.22, но все еще не критично. Подключение российских банков к китайской платежной системе на середину 2023 года — 9%. Стратегия Китая следующая — с максимальным дисконтом покупать сырье и с максимальной маржинальностью продавать свои товары. Главная экономическая цель — сделать в течение следующих двух лет максимально зависимыми от Китая целый ряд ключевых отраслей РФ, не став ни в одной из отраслей критически зависимым от РФ. РФ это прекрасно понимает и пробует не впасть в эту зависимость, ища другие рынки сбыта и внедряя серые схемы по обходу санкций. Сценариев развития есть три:

инерционный, когда все идет так, как идет сейчас. И тогда действительно, в течение двух лет зависимость РФ от Китая в нескольких сверхважных отраслях (прежде всего — нефтегазовой, лесной, телекоммуникациях и сложном машиностроении) может стать критической, хотя даже тогда говорить о вассалитете не приходится;

кооперация, предполагающая зону свободной торговли и превращение РФ в часть китайской экономики. Хотя пока этот сценарий выглядит малореальным;

возвращение РФ к свободной торговле с Западом. И этот сценарий предполагает мирные переговоры и определенные уступки РФ.

Пока, первый и третий сценарии (возможно, какой-то гибрид из них) выглядят, как наиболее реалистичные. При этом, исходя из экономической целесообразности, Китаю, в ближайшие полгода, точно не нужно перемирие. Что касается дальнейших действий Китая, то здесь многое будет зависеть от того, произойдет ли попытка сближения РФ с коллективным Западом. В этом случае Китай также попытается сыграть в посредника.

Что касается Украины, то Китаю нужно сохранение независимой Украины с обязательным выходом к Черному морю (Китай прежде всего интересует земля, в плане продовольственной безопасности, и возможность оперировать как минимум одним портом, который был бы логистическим хабом).

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно