Украина — без долларов и евро. Почему иностранные инвесторы не хотят помочь нам с деньгами

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Дефицит госбюджета Украины на 2024 год — 1,6 триллиона гривен.

Прописью — 1 600 000 000 000. Триллион — это миллион миллионов. И еще 600 миллиардов сверху.

В долларах не так страшно. Нулей поменьше. Это где-то 42 миллиарда долларов. Плюс-минус. Это столько нам не хватает в бюджете.

Это число могло бы быть меньше, если бы к нам заводили деньги иностранные бизнесы и если бы наши украинские предприятия зарабатывали бы больше, платя при этом больше налогов. Это очень простая логика — с очень непростыми выводами.

Давайте пригласим Boeing выкупить Мотор-Сич, но объясним американцам, что запчасти надо покупать у "правильных" подрядчиков по завышенным ценам.

Давайте пригласим Exxon добывать у нас нефть, но предупредим, что депутатам облсовета надо будет раздать по $20 000, чтобы они милостиво разрешили инвестировать деньги в регион и создать рабочие места.

Давайте пригласим Apple открыть у нас заводы и платить налоги, только с маленьким условием: надо будет "договориться" с налоговой и заносить им ежемесячно пакет с кэшем, чтобы не иметь проблем, даже если вся бухгалтерия абсолютно "белая" и налоги уплачены.

Вряд ли Apple смогла бы приспособиться к украинской бизнес-атмосфере Фото: Apple

Давайте пригласим Ford производить у нас пикапы для армии, с условием, чтобы кум прокурора или судьи вошел в долю через ООО-"однодневку".

Давайте пригласим BlackRock инвестировать в украинскую недвижимость, только напомним, что землеотвод они не получат без взятки, а за эту взятку мы через десять лет арестуем их руководство, а не чиновника, который вымогал деньги.

Давайте пригласим Colt построить у нас пару заводов, но предупредим, что с контрактами нужно идти к какому-нибудь очередному Гринкевичу, который объяснит, как у нас работает, и возьмет за это недорого.

Давайте, наконец, пригласим Northrop Grumman производить у нас оружие, только чтобы они знали, что в любой момент к ним придет проверка от ГАСУ, и очередная Басалаева поставит их в известность, что бизнес в Украине не имеет права зарабатывать деньги.

Давайте приглашать. Нам же нужны инвестиции, нам жизненно необходимы деньги в бюджет. Нам нужно, чтобы проходили иностранцы, приносили нам евро, доллары и фунты, строили заводы, платили налоги, наполняли казну.

Давайте приглашать. Есть желающие?

Ау?

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