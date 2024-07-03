Ракетный террор — планы РФ на июль: что задумал враг и как изменилась тактика ударов

Related video

В июне 2024 года российские оккупанты продолжили тактику комбинированных ударов по территории Украины, основными целями которых были объекты энергосистемы, аэродромы и логистика. Но сама тактика врага в июне отличалась учащением ударов при уменьшении боекомплекта. Но в номенклатуру ударов уверенно вернулись крылатые ракеты морского базирования "Калибр".

Ракетные удары

В течение июня 2024 года российские оккупанты продолжили практику регулярных системных комбинированных и одиночных ракетных ударов по Украине. Основной компонентой последних неизменно остаются ракеты Х-59/69, а также 9М723/728 ОТК "Искандер-М"/KN-23. А вот основной компонентой комбинированных ударов являются Х-101/555, а также крылатые ракеты морского базирования "Калибр", которые российские оккупационные войска (РОВ) снова стали системно применять после долгой паузы.

Всего за месяц было использовано такое количество ракет:

Х-59/69 — 13 (9 сбиты);

9М723 ОТРК "Искандер-М" — 17/0;

9М727 ОТРК "Искандер-К" — 11/7;

Х-101/555/55 — 68/57;

КРМБ "Калибр" — 21/14;

Х-47М2 "Кинжал" — 3/1;

неизвестного типа — 8/1.

Чаще всего таким ударам подвергались Харьковская, Днепропетровская, Одесская и Хмельницкая области.

Привлекает внимание сокращение общего боекомплекта при системных ночных ударах. Так, самым массовым в июне был в ночь на 1 июня:

Х-101/555 — 35/30;

Х-59/69 — 3/0;

Х-47М2 "Кинжал" — 1/0;

Искандер-М — 4/0;

Искандер-К — 1/1;

КРМБ "Калибр" — 10/4.

Тогда же было запущено одно из самых больших в июне количество дронов-камикадзе Shahed-131/136, а именно — 47 (46 было сбито). Но после этого удара РОВ стали использовать гораздо меньший боекомплект, однако чаще — с периодом 2–5 дней. То есть не выжидая полторы–две недели для накопления БК.

Это было очень похоже на изменение тактики ударов в мае–июне 2023 года. Напомню, что тогда командование российских оккупационных войск отошло от практики массированных ударов по 50–70 ракет одновременно (но примерно каждые полторы–две недели) к ударам ограниченных БК по 15–30 ракет (но с паузами в несколько дней).

В июне 2024 года даже эти показатели были уменьшены. После 1 июня, с паузами в 2–5 дней, ночные ракетные удары наносились в количестве максимум до 15 ракет, а чаще всего — менее 10 разного типа. То есть не ограниченным, а, по сути, минимальным боекомплектом.

Примечательно, что в июне российские оккупанты использовали практически то количество ракет каждого типа, которое (согласно открытым данным) они могут производить в течение месяца. Эти показатели соответствуют и майским. Например, тот же 9М723 ОТРК "Искандер-М" — 16 ракет в июне и 16 ракет в мае. К сожалению, в обоих случаях с нулевым сбитием, поскольку применяются по областям, где нет ПВО, способной их перехватить, а именно — ЗРК Patriot или SAMP/T.

Кроме учащения ночных ударов с минимальным боекомплектом, существенных изменений в тактике РОВ не наблюдается. Основные цели не изменились — энергосистема, аэродромы и логистика. Вторичные цели — террор населения, удары по гражданским объектам, в том числе и по застройке.

Очередной ночной удар по Харькову Фото: Национальная полиция

Основной ракетной компонентой при комбинированных ударах неизменно остаются Х-101/555, которые дополнительно усиливаются "Калибрами". А последних сейчас накоплено у российских оккупационных войск гораздо больше, чем Х-101/555. По количеству средств поражения морская компонента выходит на второе место в рамках ракетного террора Украины.

Дроны типа Shahed

В июне РОВ запустили по территории Украины 328 дронов-камикадзе, из которых было сбито 311! Фактически в прошлом месяце только 5% запущенных Россией иранских Shahed-131/136 достигли своей цели.

Также июнь, как и май, не стал рекордным месяцем по количеству использованных дронов-камикадзе, как это было в декабре 2023 года, когда оккупанты применили 625 "Шахедов", или в марте 2024-го — 603 единицы. Хотя в первую неделю июня было ощущение, что оккупанты могут выйти на рекордный показатель, поскольку запустили они по состоянию на 7 июня — 171/158 дронов Shahed.

Такое количество явно намекало на крайне активный месяц, если не сказать больше, но нет. И в результате в июне было использовано 328 дронов Shahed с пиковым показателем налета 7 июня — 53/48.

Поэтому июнь 2024 года ничем не отличается по интенсивности применения дронов Shahed от среднестатистических месяцев, со средним налетом в 350 ед. +/- 10%.

Цели ударов неизменно идентичны тем, что ставятся для ракетных ударов, но компонента "Шахедов" концентрировалась преимущественно на ударах по западу Украины, Хмельницкой области, хотя большую часть сбивали на этапе пролета через южные, центральные и восточные области.

Выводы

В июне российские оккупационные войска не изменили своей главной цели — ударов по украинской энергетике, аэродромам и логистике, но количественная интенсивность явно уменьшилась при учащении периодичности ударов.

Не изменилась тактика применения Х-59/69, а вместе с ними и 9М723/9М728 ОТРК "Искандер-М/К". В то время как Х-59/69 в более чем 50% случаях сбиваются средствами ПВО, имеющимися на вооружении Воздушных сил ВСУ, 9М723/9М728 ОТРК "Искандер-М/К" имеют значительно, я даже сказал бы, критически меньший показатель — особенно баллистическая компонента. Проблема остается неизменной, поскольку ее решение — это исключительно ЗРК Patriot и SAMP/T.

С другой стороны, неизменная среднестатистическая интенсивность нанесения ракетных ударов и налетов дронов-камикадзе позволяет утверждать, что производство первых в России находится в состоянии стагнации без каких-либо количественно-качественных изменений, а вторых — целиком и полностью продолжает зависеть от поставок из Ирана, которые с некоторых пор тоже имеют определенные ограничения.

Однако это не означает, что в июле Россия уменьшит удары — как комбинированные, так и одиночные по Украине, а также налеты "Шахедов". Командование РОВ будет держать уровень ударов, соответствующий их производственному и накопительному потенциалу, неизменным, а при любой возможности интенсифицировать атаки — сделает это безотлагательно.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно