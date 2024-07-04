Куда поедет Орбан дальше? Что на самом деле предлагал премьер Венгрии и почему у него не получилось

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Орбан с огнетушителем: что означает намерение "прекратить огонь"

Венгерский премьер Виктор Орбан привез в Киев китайскую заготовку о прекращении огня, которую пытался подать в новой упаковке. Это произошло сразу после саммита мира в Швейцарии, одним из домашних заданий которого было готовить переговорный стол с РФ.

Накануне президент Зеленский говорил, что готов к переговорам с Кремлем через посредника по формуле "зернового коридора": Киев и Москва заочно общались при посредничестве Стамбула, и финальный документ был подписан Украиной и Турцией и отдельно московитами и Турцией. Теоретически, Орбан мог бы быть одним из таких переговорщиков по завершению войны.

Киев уже неоднократно говорил, что нельзя затягивать войну на годы, и алгоритм мирного соглашения должен лечь на стол в течение нескольких ближайших месяцев.

Но...

Украина не готова замораживать войну по линии фронта, — по сути, именно это предлагал Орбан. Киев сегодня имеет поддержку западного мира, который настаивает на освобождении оккупантами украинских территорий.

Диалог в Киеве получился оживленным, но беспредметным Фото: Getty Images

Бундесканцлер Шольц выступил против переговоров с Россией по Украине, в том числе — любых территориальных уступок для РФ, потому что "Россия не хочет мира".

Госдеп США даже накричал на Орбана за предложение по прекращению огня: любое государство с влиянием должно способствовать полному выводу российских войск из Украины.

Таким образом, огнетушитель пока не понадобился венгерскому премьеру, и встреча с украинским президентом скорее декларировала готовность начать говорить, чем стала демонстрацией контуров конкретного соглашения.

Теперь следует следить за дальнейшими перелетами венгерского лидера: в Москву или Пекин? Это будет ответом на вопрос, с какой стороны он зайдет к тушению "кремлевского пожара" неуемных амбиций — напрямую или через старшего брата.

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