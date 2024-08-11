Можно ли критиковать Украину: кто имеет право на горькую правду об израненной, тяжело больной стране

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О ПРАВДЕ и ЛЮБВИ

Требует ли любовь говорить горькую правду тем, кого любишь? Помню, как мне пришлось первым сообщить очень близкому человеку известие о неизлечимом онкологическом заболевании. Это действительно страшно — быть ангелом правды. Когда эта правда — о поражении или смерти.

Говорить горькую правду тому, кого любишь, больно. Иногда невыносимо больно. Но иногда это единственный шанс выжить и победить. Именно так следует говорить сегодня с Украиной. Больной кощунством, неэффективностью, коррупцией, близорукостью, инфантильностью, ресентиментом и еще десятком тяжелых хронических болезней. Но говорить об этом следует со слезами в голосе и любовью. С готовностью пройти крестный путь своей страны до конца. Даже когда знаешь, что это путь к пропасти. К смерти и смерти крестной…

Прости, прости за богохульні вірші,

Прости тверді, зневажливі слова!

Гіркий наш вік, а ми ще, може, й гірші,

Гіркі й пісні глуха душа співа.

Прости, що я не син, не син Тобі ще,

Бо й Ти — не мати, бранко степова!

З Твоїх степів летять птахи зловіщі,

А я творю зневажливі слова.

Это строфы из "Псалмов степи" Евгения Маланюка, который называл Украину "предательской степной пленницей", но никогда не изменил ей за всю свою непростую и долгую жизнь. Так, прощался с Украиной Василий Стус:

Прощай, Україно, моя Україно,

чужа Україно, навіки прощай!

Критиковать Украину, ее руководство, самих себя можно и нужно. Даже во время войны. Критическая саморефлексия — это одно из наших (немногих) принципиальных отличий от России.

Но чтобы иметь моральное право критиковать Украину, ты должен ей одновременно помогать. Критика без любви убивает израненную, тяжело больную страну.

Ты можешь не соглашаться с решениями военно-политического руководства, проклинать "мясников-генералов", вопить, что на третьем году большой войны обеспечивать армию должно государство, а не волонтеры — и одновременно собирать на индивидуальные аптечки бойца, турникеты, дроны, РЭБы и тому подобное. Тогда твоя критика будет горьким лекарством, а не ядом…

Любовь — это когда ты идешь на крест за грехи, которые совершил тот, кого ты любишь. Когда ты ругаешь на все заставки страну, которая самоуничтожается, но делаешь все, чтобы спасти ее. Без любви те же слова превращают скальпель хирурга в нож убийцы.

Навеяно текстами нескольких авторов, позиционирующих себя как философы.

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