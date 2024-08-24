Когда Путин задумается о мире? Почему январь 2025 года может стать переломным в войне

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Я не знаю, когда закончится война, но я могу предположить, когда она может начать заканчиваться.

В своих рассуждениях я отталкиваюсь от того, что в голове у Путина. Потому что для договоренностей нужны двое, и пока Путин не готов вести переговоры, о них и говорить смысла нет.

На этот момент Путину переговоры не нужны. Его армия продолжает прокладывать дороги смерти на Донбассе, площадь захваченных территорий растет, народ идет подписывать контракты, а финансов для всего этого хватает. Да, есть операция ВСУ в Курской области, но похоже, что Путин рассматривает ее как что-то случайное и временное.

А теперь давайте перенесемся в январь 2025-го.

В декабре на закрытие дыры в бюджете уйдут очередные миллиарды из ФНБ. В целом за год ФНБ сократится на 20-30 млрд долларов, и останется еще 20-30. То есть, хватит до конца 2025 года, а дальше придется печатать.

На складах с советской бронетехникой к середине 2025-го в основном останется рухлядь. Да, можно воевать мясом, артой и КАБами. Но мясо стоит дорого, потенциальных участников программы "получи миллион рублей и дрон в голову" — не бесконечное количество, а вторую волну принудительной мобилизации проводить очень не хочется. С КАБами после обкатки F-16 тоже может стать сложнее.

F-16 могут сильно изменить картину войны Фото: milindcom.ru

То есть, душа требует продолжения банкета, но деньги и ресурсы на этот банкет уже заканчиваются. Их конец виден.

Исходя из этого, я предполагаю, что в начале 2025 года Путин всерьез задумается о переговорах.

Только не нужно путать его перманентный клоунский трындеж про "готовность" с реальной готовностью. Ну, и учтите, что быстро эта каша не сварится, мы уже должны привыкнуть, что все происходит медленно.

Какой будет ситуация на поле боя в начале 2025 года, угадать сложно. А она первостепенно важна.

Кто победит на выборах в США, пока тоже неясно. Тут играет роль не только личность нового президента, но и расклад в обеих палатах Конгресса.

Но думаю, что любой итог выборов в США не станет полной катастрофой, учитывая международные программы помощи на 2025 год. В зависимости от исхода выборов, оружия от западных партнеров мы получим или столько же, как в 2024-м, или меньше, но 2025 год в любом случае продержимся.

То есть, положение на фронте и исход выборов в США могут усилить или ослабить наши позиции, а также желание вести переговоры.

Итого. В 2025 году начнет просматриваться предел ресурсов у РФ, что может стать мотивом для инициирования переговоров. О каких-то других подробностях пока рассуждать рано.

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