Посчитаем российские резервы: сколько еще смогут привлечь ВС РФ на Курском направлении

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У меня здесь спрашивали недавно, какие силы и средства командование противника может привлечь для "стабилизации" ситуации на этом направлении, а в дальнейшем — для попытки выбить ВСУ за пределы собственного приграничья в Курской обл.

Поэтому попробуем, по возможности, разобраться.

1. В первую очередь, речь идет о войсках (силах) "Ленинградского военного округа" (ЛВО), он же — группировка войск (ГВ) "Север" (командующий — г-п. Лапин).

Кто забыл, напомню, это:

6-я общевойсковая армия (ОВА), в составе 138-й и 25-й отдельных мотострелковых бригад (омсбр);

14-й армейский корпус (АК), в составе 80-й и 200-й омсбр;

44-й АК, в составе 72-й мотострелковой дивизии (мсд) и 128-й омсбр;

11-й АК, в составе 18-й мсд и 7-го отдельного мотострелкового полка (омсп);

61-я отдельная бригада морской пехоты (обр МП) "Северного флота";

336-я обр МП "Балтийского флота".

Это те соединения и объединения "ЛВО" противника, части и подразделения которых — МОГУТ появиться "под Курском" в первую очередь. Хотя на практике существует немало проблем "текущего" характера, которые этому мешают или существенно ограничивают возможность российского командования соответствующего уровня стянуть туда вышеуказанные силы и средства в "полном формате".

Это могут быть задействование основных составных элементов указанных сил и средств на других операционных направлениях, или значительное "плечо" маневра, что негативно скажется на сроках сосредоточения и развертывания или не соответствие реального состояния уровня боеспособности их тому комплексу и объему задач, которые россиянам придется решать именно на Курском операционном направлении, причем, без предварительной подготовки или значительного доукомплектования л/с и ОВТ, в режиме "с ходу".

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Например, батальоны 200-й омсбр, очевидно, втянуты сейчас в бои на Краматорском направлении, севернее г. Часов Яр, полностью вытянуть их оттуда будет сложно. Или 14-й АК, бригады которого задействованы на Приднепровском направлении, или 336-я обр МП, что является одним из "основных" соединений в полосе действия 5-й ОВА противника также, в этом смысле можно назвать "проблематичными", и т. д.

То есть, очевидно, что собрать на Курском операционном направлении БЫСТРО какую-то цельную и структурированную группировку войск из "штатных" войск (сил) ГВ "Север", которая будет способна "решать значительные по объему и глубине задачи" (например, вытеснить ВСУ в целом в междуречье Сейма и Пселу за пределы государственной границы), российское командование в ближайшее время вряд ли сможет.

То есть, на данный момент оно может действовать на Курском операционном направлении некой "солянкой" и исключительно для решения ограниченного круга задач. Например — удержать определенные районы и рубежи, прикрыть важные коммуникации и инфраструктурные объекты, и в целом, попытаться помешать процессу разрастания и совершенствования украинского плацдарма на Курщине.

2. Однако явно это очень долго продолжаться не будет. Россияне со временем начнут туда тянуть все больше и больше войск. Они УЖЕ пытаются это делать. Как по мне, в дальнейшем, в смысле формирования и развертывания ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ группировки войск противника на Курском операционном направлении, стоит ожидать определенной "межоперационной" перегруппировки туда определенного комплекта российских войск из состава ГВ "Запад", "Юг" и "Восток".

Вероятно, речь едет о 1-й танковой армии (ТА), скорее всего, ее 47-й танковой дивизии (ТД) с Купянского направления, 3-й армейский корпус (АК) в составе 6-й мсд и 72-й омсбр с Краматорского направления, или даже части и подразделения 35-й ОВА, с Пологовского направления.

О таком развитии событий говорит фиксация УЖЕ РАНЕЕ перемещенных в состав ГВ "Север" подразделений 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады (одшбр) и 810-й и 155-й обр МП, которые, как говорится, были у российского командования "в моменте — под рукой" и прибыли в полосу ГВ "Север" явно не для блокирования украинского наступления на Курском направлении, а для наращивания усилий в районе Волчанска. Но, насколько я понимаю, противнику таки придется использовать часть этих сил именно на Курском направлении, а не для "волчанских штурмов".

И опять же, в этом смысле российскому командованию потребуется "поломать голову" над тем, чем и как заменять, например, 47-ю ТД, которая, очевидно, играет сейчас одну из ключевых ролей в "прорыве к Осколу", или как-то вытаскивать с важного Пологовского направления "лишние" батальоны бригад 35-й ОВА, и т. д.

Более того, как по мне, если даже у российского командования и появятся какие-то "дополнительные" войска (силы), например, в результате форсирования очередного этапа мобилизационного развертывания, то скорее всего, оно их направит не на Курское направление, а в полосу своей ГВ "Центр", которое сейчас активно рвется "максимально западнее" на Покровском и Торецком направлениях (с последним, судя по всему, УЖЕ возникли определенные траблы).

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Еще одним ВОЗМОЖНЫМ "кандидатом на раскулачивание" могут стать войска (силы) ГВ "Днепр". Однако, учитывая нынешнюю стратегическую ситуацию, к этому вопросу российское командование, очевидно, будет подходить "максимально осторожно" (оно подозревает ВСУ в некой "злонамеренной" стратегической "игре" — якобы Курская операция является большим стратегическим отвлечением внимания и принуждением российского командования забрать из Южной операционной зоны "излишки" их войск, а самим потихоньку подготовить и провести снова наступление в сторону Крыма и северного побережья Азова).

Я не буду сейчас останавливаться на этимологии появления этих "бредовых измышлений" в головах российского командования. Оно постоянно "ударяется" в какие-то экстремумы в отношении оценки ВСУ и их командования — то вообще отказывая им в способности к последовательному стратегическому планированию, то подозревая в широкомасштабных "изощренных кознях".

Но на данном этапе россияне, очевидно, ошиблись с определением основного содержания украинского плана стратегической оборонительной операции (по сути, плана летне-осенней кампании 2024-го ). И это выливается в эти колебания, которые мы наблюдаем сейчас, относительно того — где, как и в каком составе дальше использовать основную массу своих резервов.

3. Ну и, собственно, о самих этих резервах.

Их объем оценивается по-разному.

Я наблюдал оценки сразу 3-х уровней:

до 12-15 тысяч (которые возможно задействовать сравнительно быстро);

от 50-60 тысяч (общий объем);

но встречалась оценка даже в 120-150 тысяч (очевидная зрада...бская оценка).

Как по мне, 50-60 тысяч — максимально "близко" к реальным указателям (это включая ВСЕ категории — то есть и те, которые восстанавливаются в статусе "резервов первой очереди", и те, которые формируются и разворачиваются "с нуля" и т. д.).

Думаю, та часть резервов, которую российское командование могло бы быстро "оперативно развернуть" в виде основного приложения к отдельной группировке оперативно-тактического масштаба, как раз и составляет где-то "под дивизию" (до 15 тысяч л/с).

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