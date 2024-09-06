Обстрелов будет больше. К чему стоит готовиться украинцам в ближайшие два месяца

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Почему обстрелы городов. И почему они будут. И почему в ближайшие два месяца их, скорее, всего, будет больше.

Тот случай, когда есть главная линия, вокруг которой все выстраивается.

Выборы в США. 60 дней. 8,5 недели. Финишная прямая.

ЛЮБЫЕ заявления в этот период (даже самые приятные для нас), но которые не предполагают исполнения ДО начала ноября, не означают НИЧЕГО и преследуют исключительно электоральные цели. Это касается не только США, но и уходящих в сентябре-октябре чиновников ЕС и НАТО.

Имеют значение только факты, выраженные в материале. Надо отбрасывать все "глубоко символичное", если оно не "глубоко материальное".

1.Трамп. Харрис. Китай. Россия.

У каждого игрока свое видение желаемого результата и того, как ситуация с войной может отразиться на балансе разных сюжетов (Ближний Восток, Тайвань, Африка и др.). Этим и будут обусловлены ходы.

Действующая администрация США показывает, что наиболее желаемый сценарий на 60 дней — чтобы была какая-то видимость контроля или примирения. Без резких движений.

Пакеты помощи в последний месяц выглядят консервативными. Плюс есть риск, что действующий президент США не в полной мере воспользуется полномочиями по выделению помощи (PDA). И то, что утвердил Конгресс, не будет реализовано. Негатив может быть подтвержден (или опровергнут) через два дня, на очередном "Рамштайне".

Часть государств-партнеров уже обозначила, что решение о помощи Украине на 2025 год будет приниматься в ноябре по итогам голосования в США. В бюрократическом плане это означает, что ритмичная помощь (если такая будет) начнется не с 1 января, а ближе к весне.

Т. е., 2025-й год пока в тумане. Без оценки объемов помощи очень сложно говорить о каких-то перспективах. Цифра в 40 ярдов, названа на саммите НАТО, пока остается фантомом.

2. По России основной маркер – мобилизация.

Для продолжения наступления без пауз у врага есть критическая необходимость провести мобилизацию. После 8 сентября, когда закончится череда региональных выборов, вероятность такого шага возрастет.

Однако новая публичная волна массовой мобилизации — это действие, на которое США будут вынуждены реагировать.

Нюанс в том, что даже если РФ форсирует мобилизацию с понедельника, особого эффекта на земле до ноября не будет. А вот спровоцировать нежелательные ходы США можно.

В связи с чем в эфире — масса рассуждений на тему существования договоренностей: Россия не эскалирует до выборов, а США что-то нам не разрешают и наказывают снижением уровня помощи, если мы дергаемся.

Комментировать это смысла нет. Без реальной информации это конспирология. Но что стоит держать на краешке сознания: мы не знаем, какой исход выборов в США Кремль считает наилучшим для себя.

Вполне вероятно, что прямо накануне выборов (конец октября — начало ноября) Путин решит дать пас какому-то из кандидатов (как это было с обменом на фоне выдвижения Харрис). Это может быть как демонстративный умиротворенческий жест, так и обострение.

Удар по Львову - еще одна драма последних дней Фото: Фокус

3. В последние дни много плохих новостей, что стимулирует поток драматичных оценок будущего. Харьков, Сумы, Полтава, Львов, Кривой Рог…

Факты таковы.

За 10 месяцев операции на Авдеевском направлении российские войска захватили порядка 1000 кв. км (площадь освобожденной от кадыровцев территории в Курской области). Дальше всего в глубину они продвинулись на 35-38 км. Ширина прорыва в среднем составляет 25 км. Уже видно, что у росармии нет сил масштабно давить даже на двух направлениях.

На Покровском направлении они сейчас заняты обеспечением флангов.

В осень мы входим гораздо лучше, чем могли бы. У врага были амбициозные планы на весенне-летнюю кампанию. Но сначала они сожгли часть войск к северу от Харькова. Затем Курская операция оттянула на себя изрядную долю оставшихся резервов, которые сейчас могли бы давить на тот же Покровск или вклиниваться между Харьковом и Сумами.

На карте видны три выступа (Северский, Торецкий и Кураховский), которые россияне до ужаса хотели бы срезать. Но им нужны ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ войска, которых по состоянию на сейчас нет (и в ближайшие два месяца точно не будети даже в случае объявления мобилизации их не будет месяцы).

Есть попытка рассечь наши войска в Харьковской области, чтобы выйти к Осколу.

Даже в случае ухудшения ситуации на каком-то из участков, в чисто военном плане это не повлечет для всей страны и всей обороны драматических последствий. Т. е., может быть плохо, но масштаб этого "плохо" надо объективно оценивать.

Что способно резко все ухудшить — это настроение людей, когда они перестанут сопротивляться. И потеря управления.

4. Итого получается.

Карты на ближайший раунд уже сданы. Как они будут разыграны, какие ходы подготовлены, мы не знаем, но все уже случилось.

В ближайшие два месяца сложно рассчитывать на стремительное поступление помощи, которая сыграет до начала ноября.

Россия по-прежнему не может справиться с нашей армией. Даже если враг продолжит движение, чисто военными средствами не сможет нас обрушить. А мобилизация им на коротком отрезке не поможет.

Единственное направление, где Кремль может нарастить усилия имеющимися ресурсами, это зверства против гражданского населения, которые не будут выглядеть как эскалация, но пошатнут устойчивость.

Если не обрушить мотивацию украинской армии и поддержку армии тылом, надо проводить мобилизацию, чего в РФ не хотят. Оказывая давление на гражданских, РФ создает вилку: возможность продавливать нашу армию с опорой на скрытую мобилизацию и наемников, а также формируя задел под переговоры. Это раскручивает спираль: чем меньше устойчивость Украины, тем меньше помощи мы реально получим.

Нюанс в том, что граждане Украины демонстрируют выдающуюся стойкость. Из-за чего планы Кремля уже многократно срывались.

На ближайшие два месяца ситуация такая:

Придется терпеть, нельзя шарахаться. Информация о зверствах россиян должна оперативно доноситься через общественное мнение до тех, кто заинтересован ее не заметить. Чтобы в ходе выборов им таки пришлось реагировать и сдерживать Путина.

Тем, кто формирует оценки, пора зафиксировать: заявление Байдена о том, что "Полтава — это попытка сломать волю народа", на фоне запрета применять дальнобойные средства и консервативного подхода к оказанию помощи выглядит, словно в стремлении сломать волю украинцев Россия не одинока. Даже если это не так. А выглядит — так.

Когда живой организм (Украина) загнан в угол, истекает кровью, находится под колоссальным давлением и наблюдает действия, которые выглядят как издевательство и унижение, это может вызвать иррациональное поведение. Это факт. И к нему стоит отнестись серьезно.

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