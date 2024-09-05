Обойтись без повторений Полтавы. Какие уроки следует извлечь из трагедии

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КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОВТОРЕНИЯ ПОЛТАВСКОЙ ТРАГЕДИИ?

В Полтаве я заканчивал среднюю школу №10. В Полтавском училище связи, на базе которого впоследствии был создан Институт связи и колледж сержантов-связистов, моя мать до выхода на пенсию преподавала физику. То есть, мне есть у кого проконсультироваться относительно того, что случилось в Полтаве.

Так вот, общего построения не было. Однако был "обычный учебный процесс", который почему-то предусматривал присутствие в одной локации многих людей — и военных, и гражданских.

Обвинять кого-то из учебного заведения, что они рассказывали в СМИ, каким профессиям там учат, и тем привлекли внимание вражеской разведки — это типичный поиск стрелочников. Потому что Полтавское училище связи много раз реорганизовывалось, об этом много писали и рассказывали, так что практически все полтавчане об этом заведении знали. И знали, насколько важных специалистов там готовят. В конце концов, развернутая инфа о заведении есть в Википедии.

А вот выяснение расписания занятий без вражеской агентуры вряд ли обошлось, потому что ракеты прилетели через 10 минут после начала учений. И вот тут СБУ есть чем заняться.

Поэтому главный вопрос следующий: а можно ли было организовать учебный процесс таким образом, чтобы избежать большого скопления людей? Убежден, что можно было. Да, это вызвало бы трудности с логистикой и определенные неудобства для командно-преподавательского состава, но позволило бы избежать стольких погибших и раненых.

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Трагедия в Полтаве была неизбежна. Почему никто не ответил за удары по казармам в Яворове, Николаеве, Десне?

Кстати, передислокация Института связи и Военного колледжа сержантов-связистов куда-то на Западную Украину проблему бы не решила — вражеские ракеты долетают до любой точки Украины, Яворовский полигон является печальным подтверждением. А дополнительные пару минут не обеспечат эвакуации более 300 человек. Поэтому речь может идти только о максимальном избежании концентрации в одном месте тех, кто является целью российских атак.

Я еще как-то могу понять молодежь, которая развлекается в кафе и ресторанах, пытаясь убедить себя, что война их не коснется. Но как такими же преступно неосмотрительными могут быть люди в погонах — этого понять невозможно.

Конечно, выводы будут сделаны. И кого-то как-то накажут. Но бессмысленно потерянных специалистов, которые так нужны фронту, не вернуть. И лично у меня нет уверенности, что будет сделано все необходимое, чтобы избежать повторения Полтавского ЧП. Потому что глупость и некомпетентность — это хронические недостатки власти, которые во время войны только обострились.

Однако многим людоедам из недоимперии следует заблаговременно причаститься, потому что наши возможности дотянуться до врага становятся все более неотвратимыми. Украинская ярость склонна к материализации — уроженец Полтавской губернии Гоголь это прекрасно описал.

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