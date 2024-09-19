Воевать за Путина будут украинцы — как Россия пополняет армию жителями оккупированных территорий

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Путину потребовалось "мясо". Увы, но с украинских территорий.

Владимир Путин в очередной раз увеличил численность Вооруженных сил Российской Федерации. И в очередной, третий раз, сделал это за счет военного персонала. Напомню, что такое уже происходило в 2022-м, когда численность военного персонала была увеличена на 137 тысяч (доведена до 1 150 тысяч), в 2023-м вновь + 170 тысяч (довели до 1320 тысяч). И, наконец позавчерашний указ добавляет 180 тысяч именно людей в форме. При этом численность гражданского персонала остается неизменной. Уже этот факт говорит не о "развитии вооруженных сил" и их трансформации, а о банальном наращивании людского ресурса для использования на фронте.

В Украинских СМИ часть обозревателей уже успела заявить, что процесс является чуть ли не свидетельством нашей победы. Дескать Путину нужны люди и он не может их найти. Увы, но такая логика, мягко говоря, хромает. Ведь предыдущие этапы увеличения численности ВС РФ завершились укомплектованием штата — людей набрали и, увы, набирают. Несмотря на большие потери и на то, что социология по РФ демонстрирует приход к населению понимания истинных масштабов потерь их армии. В качестве иллюстрации дам данные соцопроса по оценке количества российских потерь.

Но Путину нужны люди. Точнее, людской ресурс для того, чтобы продолжить попытки достижения "масштабной победы" и входа в переговоры о приостановке войны с позиции сильного. Кроме того, необходима демонстрация реакции на оккупацию Украиной части Курской области. Первые дни операции путинское окружение было в растерянности. Сейчас, стянув резервы и пытаясь контратаковать, также не может заявить о переломе — атаки идут, но успехи весьма ограничены.

Соответственно, тема увеличения численности армии более чем актуальна для Кремля. Но слово "мобилизация" крайне пугает "обычного россиянина". И будет пугать, особенно на фоне пленных срочников из Курской области. Ситуация (за исключением срочников) не нова. И я уже писал о том, как и за счет чего Путин "закрывает" потребности в людском ресурсе. Тут есть несколько ресурсов — мигранты, заключенные, находящиеся под следствием, жители депрессивных регионов, наемники из-за рубежа.

Данный механизм позволял покрывать потери и даже накапливать личный состав для наступательных действий. Простой пример — пост я писал в феврале, а с апреля усилился навал на Покровском направлении.

Но у такого механизма есть свои "минусы". В частности — так называемые подъемные. Люди, подписавшие контракты с ВС РФ, в ряде регионов получают "подъемные" (разовые выплаты от субъекта Федерации) до 2,1 млн российских рублей. Это внушительные деньги, особенно для малообеспеченных граждан. Тем не менее, практика продолжается и такие персоны должны быть включены в штат ВС РФ. А значит, численность армии необходимо увеличивать. Что и произошло.

Можно ставить точку? Отнюдь.

Скрытая российская мобилизация имеет свою специфику — она позволяет компенсировать потери и даже накапливать человеческий ресурс. Но постепенно. То есть, если тебе необходимо через три месяца набрать, условно, 200 тысяч человек, привычными методами такого не достигнешь. Точнее, можешь попробовать, но существенно увеличив "подъемные". Чего Путину и его окружению делать не хочется, несмотря на имеющиеся финансовые ресурсы.

Обычная мобилизация чрезвычайно сильно пугает рядового россиянина. В качестве иллюстрации вновь приведу данные соцопроса.

Но рядового россиянина пугает и отсутствие реакции Кремля на события в Курской области. Демонстрация потери статуса "великой державы" либо демонстрация слабости — это удары по основам мировосприятия населения РФ.

То есть Кремль должен пойти и на демонстрацию неких мобилизационных мероприятий, и сделать это, по возможности, незаметно для обычного жителя РФ.

На этом возвращаемся к теме указа Путина. Численность армии растет, но резкого увеличения числа нанятых ожидать не стоит. Покрывать эту разницу можно за счет перевода срочников на контракт (что уже происходит достаточно активно), а также мобилизационных мероприятий… на оккупированных территориях Украины. Последнее является абсолютно незаметным для "обычного жителя РФ", ведь в его восприятии есть "Россия" и есть некие "новые территории", которые "не совсем Россия". И сколько людей там отправят на убой, ему безразлично. А формально, Кремль успел объявить данные территории своими. Значит, можно массово забирать украинцев и отправлять их на фронт, воевать против Украины. Чтобы потом на внешних площадках вспомнить старое пропагандистское клише о "гражданской войне на украинских территориях".

Остается вторая составляющая — это демонстрация неких мобилизационных мероприятий для среднестатистического россиянина. Чтобы и на фронт не попасть, но и форму надеть. И тут, в тот же день приходит еще одна новость. Даю цитату: "Правительство РФ поддержало законопроект о праве глав регионов создавать вооруженные отряды для охраны порядка и помощи силовикам в период военного положения".

Проще говоря, в субъектах Федерации, в дополнение к территориальной обороне "в приграничных областях", создаются государственные унитарные предприятия. В которые рекрутируются граждане, состоящие в "мобилизационном резерве ВС РФ". То есть те, кто мог бы попасть под мобилизацию. Но в реальности они остаются дома и несколько дней в неделю выполняют функции содействия силовым структурам. Для населения это демонстрация неких действий, появление новых ряженных в форме. Для губернаторов — возможность сохранить трудовой потенциал региона. А для Кремля, когда мобилизацию таки объявят (а это весьма вероятно) — готовый и отобранный контингент для отправки на фронт.

Но пока в приоритете РФ, повторю, — отправить украинцев из оккупированных территорий на фронт, а жителей "России в границах 1991 года" попридержать дома.

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