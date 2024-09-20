Обострение с Польшей: в чем причина антиукраинских шагов официальной Варшавы

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Кстати, когда я до войны писал о том, что успешная Украина — это страшный сон для Польши, мне многие не верили.

Но это реальность, так как Украина и Польша — прямые региональные конкуренты: за трудовые ресурсы, за инвестиции, за европейские дотации, даже за рынки сбыта товаров.

Конкуренты за логистические потоки, за право создать центральноевропейский газовый хаб.

За доминирование в геополитических конструкциях: Триморье, Балто-черноморская дуга (концепция украинского геополитика Юрия Липы).

Даже за право ретранслировать в Европе свой "сарматский" исторический миф — стена Европы на восточной границе Европы, защищающая ее от "азиатских орд". А историческая мифология часто лежит в основе клиодинамики и экономического развития той или иной страны.

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Добавим сюда ядро-наратив двух идеологий национализма, польского и украинского.

Польский национализм — это постимперская идеология, миф о первой и второй Речи Посполитой, "от моря до моря". Это Чарнецкий 17 века, который говорил "и на расплод не оставляйте русина" и Пилсудский с его "пацификацией" Галичины и уничтожением ЗУНР.

И украинский национализм, антиимперский и моноэтничный в своей сути: Бандера, ОУН и УПА.

В общем, если есть геополитическая конкуренция, то вот она в чистом виде.

Это не отменяет ситуативного взаимодействия двух стран. Но даже во время войны Польша может блокировать границу и не пускать украинское зерно, подымать тему Волынской резни, хотя это сейчас явно не ко времени.

Но Польша чувствует, что Украина во многом зависит от ее позиции в структурах ЕС и хочет просто "додавить".

В общем, сильная и конкурентная Украина никому не нужна, ни Турции, ни Польше. Она нужна только украинцам.

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