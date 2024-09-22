Рейган для Украины: какой лидер сможет дать надежду народу, измученному войной

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УКРАИНСКАЯ МЕЧТА

Лозунгом текущего этапа войны стала латинская фраза contra spem spero — без надежды надеюсь. Сейчас можно или упорно не смотреть на небо, или свято верить президенту (гадалкам, астрологам, телемарафону — выберите нужное), или стоически надеяться вопреки безнадежности.

Безнадежность — наш главный враг. Потеряв веру в лучшее будущее страны, люди перестают строить в ней дома, рожать детей, инвестировать и в конце концов жить в ней. И здесь виновата не война, точнее, не только война.

Я специально исследовал, в каких странах мира население в 2023 году сократилось по сравнению с 1950-м, когда мир только начал оправляться от ужасов Великой войны. Оказалось таких стран совсем немного — и все они лежат в Восточной и Центральной Европе. Болгария, Босния и Герцеговина, Латвия. И больше всего людей за этот период потеряла Украина — ее население сократилось с 36,5 до 29 (по пессимистическим) или 34 (по оптимистическим) оценкам.

Что же заставляет граждан покидать свою страну, причем как Украину и БиГ, переживших (или сейчас переживающих) трагедию войны, так и Болгарию и Латвию, проживших в мире все эти годы? Ответ один — неверие в лучшее будущее своих стран, умноженное на относительную легкость выезда в более благополучные государства. И Болгария, и Латвия застряли в транзите. Украина забуксовала в войне. БиГ — до сих пор лоскутная конфедерация, которая не может разобраться в себе...

Войны, даже опустошительные, не приводят к демографической катастрофе. Население Вьетнама, Кореи, Афганистана, Ирана, Ирака, которые во второй половине ХХ века пережили страшные войны, а также Руанды, пережившей страшный геноцид, выросло в разы. Население послевоенного СССР выросло почти вдвое. И это не потому, что в СССР, Афганистане или Вьетнаме так хорошо жить — просто везде местное население (иногда совершенно наивно) верило в лучшее будущее. Плюс железные занавесы, конечно, играли свою роль.

У украинцев эту надежду на лучшее будущее забрали. Почти. Поэтому они правдами-неправдами покидают страну, отказываются рожать в ней детей, строить свои дома и инвестировать в длинные проекты. Поэтому здесь можно только contra spem spero — верить в будущее Украины вопреки всему, а не благодаря.

И это уныние — от отказа власти серьезно и откровенно разговаривать с обществом. От отсутствия видения, за что мы ведем эту кровопролитную войну. Думаю, мало кто готов платить такую страшную цену за возвращение желто-голубых столбиков на границы Украинской ССР. Нам бы с 30 миллионами как-то справиться с теми территориями, которые сейчас контролирует Киев. А за что мы тогда воюем? За то, чтобы Украину грабили украинцы? Чтобы олигархов звали Ахметов и Пинчук, а не Ротенберг или Дерипаска?

Конечно, на эти вопросы есть очень убедительный ответ — мы воюем с ордой за право быть собой. Говорить на своем языке, чтить своих героев, за право самим выбирать свою судьбу в конце концов Но разве такой судьбы мы хотели для Украины? Разве о такой Украине мы мечтали? Разве в такой Украине хотели растить своих детей и внуков? Конечно, она лучше России или временно оккупированных украинских земель, но как же она далека от Украины наших мечтаний!!!

Будущим лидером Украины станет тот, кто вернет ей надежду. Кто зажжет путеводную звезду на ее пути. Кто скажет ей "I have a dream" — и эта мечта срезонирует в миллионах украинских сердец. И эти сердца скажут: в такой Украине мы мечтаем жить, в такой Украине мы хотим растить своих детей, за такую не стыдно перед теми, кто положил за нее самое дорогое — жизнь.

Только сумев зажечь в украинском небе путеводную звезду мечты, только поверив, что эта мечта осуществима, мы найдем в себе силы победить врага и переломить ход событий.

И эта мечта должна быть не о тайном "плане победы", который покажут только Байдену, Трампу и Харрис — и будут держать в секрете от тех, кто, по идее, должен был бы его воплотить в жизнь.

Рональд Рейган — пример политика, который дает надежду нации

Это будут вдохновенные слова не актера, а настоящего украинского пророка. Который обратится к украинцам так, как в свое время говорил американцам победитель империи зла Рональд Рейган:

"Дети, рожденные в этом году, начнут свою взрослую жизнь в 21 веке. Какую страну, какое наследие мы оставим этим молодым мужчинам и женщинам, которые будут жить в третьем веке американской независимости?

Думая об этом, многие американцы чувствуют себя смущенными и даже немного напуганными.

Многие из нас несчастны из-за наших экономических проблем, которые становятся все более болезненными, из-за перманентной атмосферы кризиса в нашей внешней политике, из-за падения нашего престижа в мире, из-за слабости нашей экономической политики и политики безопасности, которые угрожают глобальному миру, из-за отсутствия мощного и искреннего лидерства.

Многие американцы сегодня, как и 200 лет назад, чувствуют себя обремененными, подавленными и даже преследуемыми властью, которая стала слишком большой, слишком бюрократической, слишком расточительной, слишком безответственной и безразличной к людям и их проблемам.

Американцы, которые всегда знали, что чрезмерная бюрократия — это враг совершенства и милосердия, стремятся к изменениям в общественной жизни — изменениям, которые заставят власть работать для людей. Они жаждут видения лучшей Америки, видения общества, которое освобождает энергию и креативность наших граждан, но одновременно протягивает руку помощи одиноким, тем, кто впал в отчаяние или чувствует себя забытым.

Я верю, что мы способны начать новую эпоху реформ в этой стране и эру национального обновления. Эру, которая изменит взаимоотношения между гражданами и властью, которая сделает правительство снова ответственным перед людьми, которая даст новое дыхание ценностям семьи, работы и добрососедства и которая оживит наши частные и независимые институты. Эти институты всегда служили и как буфер и мост между индивидуумами и государством, и именно эти институты, а не органы власти являются настоящим источником нашего экономического и социального прогресса..."

Тот, кто подарит украинцам надежду, которую Рейган подарил американцам 45 лет назад, тот и сможет победить империю зла. Потому что не победив дракона в себе, невозможно победить дракона снаружи.

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