Американская помощь закончится в 2025 году: как Украина стала яблоком раздора между партиями США

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Задача Украины в отношении США состояла в том, чтобы сохранить двухпартийную поддержку, а еще, желательно, не стать точкой раздора во внутриполитической борьбе.

В начале прошлого года провалилась вторая цель, и нашей вины здесь нет (ну, или почти нет): глобальное влияние нашей войны вынесло ее на первые полосы, поэтому она вошла в американскую предвыборную повестку дня. Лучше было бы этого избежать, но я не знаю, как можно было бы это сделать.

С этого момента все пошло не так, потому что тема нашей войны стала горячей картофелиной, которой перебрасываются американские политики.

Трамп обещал моментально завершить войну, по сути, принудив Украину к прекращению сопротивления, и эту позицию Украина не могла не критиковать, а это уже сделало невозможным сбалансированные отношения с обеими партиями.

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Я не говорю, что не было ошибок с нашей стороны. Наверное, какие-то неосторожные высказывания были. Но со стороны команды Трампа, как мне кажется, был целенаправленный поиск повода для скандала. Если хорошо искать, найти всегда можно.

Как вы понимаете, визит Зеленского на американский завод организовывала американская сторона, и каким самолетом туда направляться, решал не Зеленский и не Маркарова. Какой самолет дали, на таком и полетел. Кто из американских чиновников будет сопровождать Зеленского по заводу (который принадлежит армии США), также не украинское посольство определяло.

Неприятность, но целенаправленно созданная командой Трампа. Очень плохо, но это не следствие наших ошибок.

Двухпартийной поддержки теперь не будет, или же ее придется сложно восстанавливать.

Я уже две недели (после форума YES) нахожусь в убеждении, что американской поддержки в 2025-м не будет. Поэтому для меня в этих событиях ничего особенно неожиданного нет. Плохая история должна была плохо закончиться, так или иначе. Если надо доказать, что виновата невестка (зачеркнуто) Украины, всегда найдется способ.

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