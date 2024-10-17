Воевать, а не мечтать. Как следует реагировать на план победы Зеленского
Ни один план, каким бы он ни был, не отменяет необходимости воевать, отмечает заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин. Можно обсуждать все, что угодно — не возлагая лишних надежд и не надевая на голову мечты о "скоро все будет, как раньше".
Ни один план, каким бы он ни был, не отменяет необходимости воевать. Вот это главное, что нужно всем осознать. А то после этих новостей опять все будут просто ждать победы.
Можно обсуждать все, что угодно — не возлагая лишних надежд и не надевая на голову мечты о "скоро все будет, как раньше".
Жить с надеждами нормально. Главное, чтобы эти надежды не оторвали внимание от реальности, в которой мы продолжаем быть. А наша реальность — это ощутимое продвижение врага, его превосходство в численности и вооружении и сплоченный союз вражеских сил.
В такой реальности единственный возможный план, которого нужно придерживаться каждому украинцу — это собрать все силы и сражаться.
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