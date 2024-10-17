Воевать, а не мечтать. Как следует реагировать на план победы Зеленского

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Ни один план, каким бы он ни был, не отменяет необходимости воевать. Вот это главное, что нужно всем осознать. А то после этих новостей опять все будут просто ждать победы.

Можно обсуждать все, что угодно — не возлагая лишних надежд и не надевая на голову мечты о "скоро все будет, как раньше".

Жить с надеждами нормально. Главное, чтобы эти надежды не оторвали внимание от реальности, в которой мы продолжаем быть. А наша реальность — это ощутимое продвижение врага, его превосходство в численности и вооружении и сплоченный союз вражеских сил.

В такой реальности единственный возможный план, которого нужно придерживаться каждому украинцу — это собрать все силы и сражаться.

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