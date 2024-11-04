Потеря Курахово, оборона Покровска: чем может закончиться 2024 год на фронте

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Поскольку настроение у всех мутное из-за сложной ситуации на фронте, выпущу свой FAQ по данной ситуации.

1. Действительно ли ситуация на фронте сложная? — Да, она очень сложная.

2. Будем ли мы дальше отступать? — Да, к сожалению, мы будем дальше отступать. Я бы советовал подготовиться к дальнейшим неутешительным новостям, в частности, из-под Кураховского направления. Но есть и контратаки Сил обороны. В частности, в районе Торецка.

3. Почему сложилась такая ситуация — огромная куча факторов. Причем из 100% этого "тортика" только 30-40% я бы отнес на внешний контур, то есть на помощь партнеров (или ее отсутствие), а 60-70% — это внутренние факторы. Администрирование государственных расходов — чтобы максимальное количество государственных средств шло на войну (не на пенсии работающим прокурорам). Борьба с коррупцией, а главное — НАКАЗАНИЕ за коррупцию. Информационная политика или ее отсутствие. Выполнение мобилизационных планов, а кстати, их невыполнение — это тоже последствия отсутствия информационной политики. Решение проблем с комплектацией войск. Улучшение управления в войсках. Возведение фортификационных сооружений — своевременное возведение фортификационных сооружений — контроль над своевременным и КАЧЕСТВЕННЫМ возведением фортификационных сооружений и ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ.

Контроль, контроль и еще раз контроль. И наказание за нарушения. Других способов существования государства во время войны человечество не изобрело.

Я далеко не все назвал. Но то, что я назвал — это не проблема наших партнеров. Это проблема внутреннего государственного менеджмента или его отсутствия.

Надежные фортификации — то, что жизненно необходимо сейчас Фото: Генштаб ВСУ

4. Есть ли сейчас прорыв фронта? Нет, прорыва фронта нет. Прорыв фронта — это когда вражеские войска продвинулись на 20-30 км, вышли на оперативное пространство и в тылы тем группировкам, которые ведут оборону. Все это заканчивается либо бегством, либо разгромом тех войск, которые ведут оборону.

Несмотря на наши отступления, оставление территорий и населенных пунктов, такой ситуации сейчас не наблюдается. То есть ВСУ не разбиты, они продолжают наносить потери врагу, сдерживая его наступление, что и является целью стратегической оборонительной операции, которая сейчас продолжается.

Если ВСУ не разбиты — всегда есть шанс на отвоевание территорий. Именно разгром армии, а не захват территорий является важной целью войны, а этой цели враг не достиг. Это и есть главный вывод, который нужно сделать.

Не спрашивайте меня, "кто виноват и что делать". Я принципиально не даю никаких советов, не оцениваю действия или бездействие командования ВСУ, не говорю, что тот генерал — плохой, а тот — Наполеон. Я лишь собрал то, что известно, и дал здесь краткий ответ на те вопросы, которые мне чаще всего задают.

Обычно, прогнозов тоже не даю, но здесь сделаю исключение.

Не думаю, что мы удержим Курахово. Здесь главный вопрос, чтобы под этим городом было как можно больше павшего скота в контексте стратегической обороны (вы поняли, о ком я). Думаю, что Покровск под Новый год еще будет держаться. До конца этого года на Запорожье или в Днепропетровскую область враг не сунется. Это, конечно, не повод для строительства стадионов, ледовых катков и организаций международных турниров по зимним видам спорта. Это выигранное время для строительства мощных фортификаций.

Под Новый год посмотрим, что сбылось, а что нет. Спасибо, что дочитали до этого места.

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