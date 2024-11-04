Потеря Курахово, оборона Покровска: чем может закончиться 2024 год на фронте
Журналист Денис Попович отвечает на четыре самых распространенных вопроса о состоянии дел на фронте. Он успокаивает тех, кто видит прорыв фронта, но признает, что потери еще будут, к ним нужно готовиться морально, а главное — устранять внутри страны то, что мешает воевать с врагом
Поскольку настроение у всех мутное из-за сложной ситуации на фронте, выпущу свой FAQ по данной ситуации.
1. Действительно ли ситуация на фронте сложная? — Да, она очень сложная.
2. Будем ли мы дальше отступать? — Да, к сожалению, мы будем дальше отступать. Я бы советовал подготовиться к дальнейшим неутешительным новостям, в частности, из-под Кураховского направления. Но есть и контратаки Сил обороны. В частности, в районе Торецка.
3. Почему сложилась такая ситуация — огромная куча факторов. Причем из 100% этого "тортика" только 30-40% я бы отнес на внешний контур, то есть на помощь партнеров (или ее отсутствие), а 60-70% — это внутренние факторы. Администрирование государственных расходов — чтобы максимальное количество государственных средств шло на войну (не на пенсии работающим прокурорам). Борьба с коррупцией, а главное — НАКАЗАНИЕ за коррупцию. Информационная политика или ее отсутствие. Выполнение мобилизационных планов, а кстати, их невыполнение — это тоже последствия отсутствия информационной политики. Решение проблем с комплектацией войск. Улучшение управления в войсках. Возведение фортификационных сооружений — своевременное возведение фортификационных сооружений — контроль над своевременным и КАЧЕСТВЕННЫМ возведением фортификационных сооружений и ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ.
Контроль, контроль и еще раз контроль. И наказание за нарушения. Других способов существования государства во время войны человечество не изобрело.
Я далеко не все назвал. Но то, что я назвал — это не проблема наших партнеров. Это проблема внутреннего государственного менеджмента или его отсутствия.
4. Есть ли сейчас прорыв фронта? Нет, прорыва фронта нет. Прорыв фронта — это когда вражеские войска продвинулись на 20-30 км, вышли на оперативное пространство и в тылы тем группировкам, которые ведут оборону. Все это заканчивается либо бегством, либо разгромом тех войск, которые ведут оборону.
Несмотря на наши отступления, оставление территорий и населенных пунктов, такой ситуации сейчас не наблюдается. То есть ВСУ не разбиты, они продолжают наносить потери врагу, сдерживая его наступление, что и является целью стратегической оборонительной операции, которая сейчас продолжается.
Если ВСУ не разбиты — всегда есть шанс на отвоевание территорий. Именно разгром армии, а не захват территорий является важной целью войны, а этой цели враг не достиг. Это и есть главный вывод, который нужно сделать.
Не спрашивайте меня, "кто виноват и что делать". Я принципиально не даю никаких советов, не оцениваю действия или бездействие командования ВСУ, не говорю, что тот генерал — плохой, а тот — Наполеон. Я лишь собрал то, что известно, и дал здесь краткий ответ на те вопросы, которые мне чаще всего задают.
Обычно, прогнозов тоже не даю, но здесь сделаю исключение.
- Не думаю, что мы удержим Курахово. Здесь главный вопрос, чтобы под этим городом было как можно больше павшего скота в контексте стратегической обороны (вы поняли, о ком я).
- Думаю, что Покровск под Новый год еще будет держаться.
- До конца этого года на Запорожье или в Днепропетровскую область враг не сунется. Это, конечно, не повод для строительства стадионов, ледовых катков и организаций международных турниров по зимним видам спорта. Это выигранное время для строительства мощных фортификаций.
Под Новый год посмотрим, что сбылось, а что нет. Спасибо, что дочитали до этого места.
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