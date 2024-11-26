Под угрозой оккупации — 5 городов. Почему нельзя сидеть и ждать мира от Трампа

Мы с фронта видим, как общество замерло в ожидании развязки и мира.

Нас это касается напрямую. Например, мы видим это по донатам, которых стало в разы меньше.

Напомню, что наше подразделение является одним из лидеров уничтоженной техники, но большая часть дронов до сих пор поступает от частных структур.

На фото — дневная норма.

Вот, кстати, какая корреляция между настроениями в обществе и ситуацией на фронте.

Первое. Даже если Трамп сможет реализовать свой план, до этого еще как минимум месяца 2. У нас под угрозой оккупации — 5 городов (Покровск, Константиновка, Курахово, Мирноград, Часов Яр) и выход противника в Днепропетровскую область.

Возможно, для мира и геополитики — это значительная проблема. И фокус внимания там явно не на том, будет ли оккупирован Покровск. Но это должно быть суперфокусом нашего внимания. Потому что столько сил, которые мы теряли, чтобы держать эти города, столько жизней положены на то, чтобы удержать позиции, что могут резко обвалиться из-за слабости и расслабленности.

Второе.

А вдруг у Трапа не получится?

Вдруг для прекращения войны не достаточно воли США и Украины. "Вдруг" окажется, что нужна воля кого-то еще.

Понятно, что у США будут рычаги влияния. Здесь и нефть, и оружие.

Сейчас не об этом.

Сейчас о плане Б — на случай, если война продлится месяцы, год или больше.

В конце концов, и после прекращения войны на месте России не появится море. Вопросы армии и общий тонус нации будут актуальны всегда.

22 февраля 2022 года не наступит уже никогда.

Поэтому мобилизация страны, дроны, донаты, военное производство, постоянное обучение и изменения на ходу, чтобы становиться лучше — теперь это стиль нашей жизни.

Если за три года не привыкли, привыкайте сейчас.

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