Нужен ли Украине российский проект? 8 вопросов о достройке Хмельницкой АЭС

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Некоторые вопросы проекта достройки ХАЭС 3,4

"Так это уже было" (Л.Кучма). "Никогда такого не было — и вот опять" (В.Черномырдин)

Нельзя сказать, что проект строительства третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС — такой уж и новый. Он зародился еще во времена Л.Брежнева в 1971 г. в рамках планов СССР по сооружению станции из четырех атомных блоков по 1 ГВт каждый. Реализация проекта ХАЭС 3,4 в городе Нетешин началась в 1986-1987 гг., и уже в 1990 г. прекратилась из-за моратория, который был вызван Чернобыльской аварией 1986 г. Справочно: первый блок ХАЭС был сдан в эксплуатацию в 1987 г., второй — в 2004 г.

Не прошло и 25 лет, как проект решили возобновить во время очередного безудержного прилива российско-украинской "дружбы". Это произошло почти сразу после избрания президентом того, кто "порожняк не гонит" на встрече премьеров Украины и России 30 апреля 2010 г. Одним из главных лоббистов проекта тогда был экс-президент НАЭК "Энергоатом", а ныне член комитета безопасности и обороны Совета Федерации России или просто многолетний суперагент российских спецслужб Андрей Деркач. В то же время формальным двигателем проекта был нынешний глава русского мира в Украине и глава ОПЗЖ Ю. А. Бойко (тогда был министром энергетики).

После победы Революции Достоинства воплощение проекта прекратилось — и вот сейчас вновь вопрос его возрождения стоит на повестке дня, но уже на базе российских реакторов, построенных еще в эпоху "доисторического материализма" для болгарской АЭС Белене.

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Принятие решения, реализовывать или не реализовывать проект ХАЭС-3,4, требует ответа на следующие вопросы:

Точно ли Украине нужен сомнительный проект российского дизайна во время широкомасштабной войны с Россией? Есть ли возможность получить полный комплект проектной документации и начать строительство без разрешения главной проектной организации, являющейся собственностью российского государства? Точно ли можно построить новые блоки ВВЭР-1000/B-466 без закупки определенного количества оборудования из РФ? Насколько надежны конструкции, построенные под реакторы, которым уже более 30 лет, и существуют ли официальные положительные выводы по поводу их безопасности? Возможно ли совместить существующие сооружения, которые строились для реактора серии B-320, с реактором, который может быть куплен у Болгарии серии B-466? Существуют ли образцы-свидетельства завода производителя реакторов, что является обязательным условием начала строительства с точки зрения безопасности? Найдутся ли кредиторы для данного проекта под так называемое ТЭО или придется его финансировать за счет Госбюджета (фактически за средства международных доноров)? Как на это будут реагировать доноры Украины? Возможно, было бы лучше на те же деньги, которые запланировано потратить на российский ядерный проект, построить вчетверо больше и втрое быстрее мощности децентрализованной генерации?

У сторонников российского проекта, однако, есть "мощный" аргумент — "да он намного дешевле других". Да, "Москвич 412" также намного дешевле новой "Тойоты" и также еще может, в принципе, ездить, но много ли желающих его приобрести?

Как известно, от российского ядерного хлама отказалась не только Болгария, но и Иран и Индия, куда пытались перепродать реакторы с АЭС Белене. От другого проекта построения АЭС по российскому проекту ВВЭР-1200 (Ханхикиви — 1), несмотря на большие убытки, сразу после начала широкомасштабной агрессии РФ против Украины тоже отказалась Финляндия — вовремя поняли, что безопасность и надежность дороже денег.

Лично я являюсь сторонником атомного сценария развития украинской энергетики до 2050 г. плюс ВИЭ и плюс балансирующие газовые электростанции и energy storage.

Но при этом уверен, что Украина имеет право на выбор лучшего реактора, а не дешевого российского барахла. Я вообще не являюсь фанатом российских технологий, и, в частности, ядерных.

Выбирать стоит проект на открытом конкурсе с участием ведущих мировых компаний, где российскому металлолому нет места. Убежден, что отбор должен проходить среди Westinghouse, AREVA (Франция), KEPCO (Южная Корея), AECL (Канада), Toshiba (Япония) и других.

Считаю, что перспективными для Украины также проекты по строительству малых модульных реакторов SMR. Но это уже тема другого поста.

Всегда был сторонником устранения энергетической зависимости от РФ. Жестко выступал против Харьковских соглашений и ядерных проектов с участием российских компаний во времена Януковича.

В данном материале приведены мои собственные оценочные суждения, которые могут как совпадать, так и не совпадать с официальной позицией государственных органов.

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