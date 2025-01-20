Почему возвращается ненависть? Как политика снова начинает разрывать Украину

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Возвращение ненависти

В течение всего 2024 года только ленивый не писал о том, что в нашу жизнь снова возвращается политика. Вот только проблема в том, что этот "каждый ленивый", сказав "А", не говорил "Б". Политика в украинском обществе на самом деле была и в 2022, и в 2023. Проводились социологические опросы, партии (лидеры или будущие лидеры партий) соревновались на волонтерских фронтах, а многие реально воевали и воюют. В это время возник феномен Залужного-политика, который страшно волновал большинство политикума, загорались и тускнели звезды Арестовича и многих других. На самом деле политика не появилась в 2024 году. Она присутствовала всегда.

Что изменилось в 2024 году, так это то, что в общество начала активно возвращаться ненависть как один из базовых элементов нашей расконсолидированности.

У нас многие справедливо считали, что вся наша политика строилась вокруг газовой трубы и русского языка. Это абсолютно справедливо, но с 2004 года страну довольно искусственно разделили не только языком, но и ненавистью. Только вот искусственное разделение привело к реальной, а не поддельной ненависти. Разделение ненавистью стало основой внутренней политики, а страна была обречена на революции и на топтание на месте (кому интересно немного шире прочитать об этом, рекомендую книгу Кима Уилбера "Трамп и эпоха постправды").

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Что произошло 24 февраля 2022 года? Повторюсь, политика никуда не делась. Но у нас в этот день на маргинес была загнана внутренняя ненависть. И так было до весны 2024 года. Потом, постепенно эта внутренняя ненависть стала выходить из маргинеса. Иногда совершенно справедливо, иногда совершенно искусственно. Но сейчас она в полный рост возвращается.

Почему возвращается? Не потому, что запахло выборами. А потому, что другого способа проявления политики у нас не выработано. Те, кто готов к дискуссиям, преимущественно не идут в политику. А попав в политику, ты начинаешь играть по правилам футбольных фанатов.

Какой выход? Диалог. Но это никому не нужно. Никому — значит никому.

Напоследок: этот текст не о русских и о тех, кто им помогает. Это текст о вполне проукраинских силах, которые смогли в 2022 преодолеть ненависть и снова ее возрождают в 2024-25гг.

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