"ОСМД" на Капитолийском холме: как выглядит скандал с "Сигналом" глазами секретчика

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Прокомментирую немного "чат ОСМД", то есть ту замечательную историю с тайной перепиской в чате Signal между высокопоставленными чиновниками администрации Трампа.

Когда-то давно ваш покорный слуга был секретчиком. Неважно, где это происходило, важно, что был.

Секретчик — человек очень важный. Потому что он имеет ДОСТУП! К литературе, тетрадям и документам, без которых невозможно осваивать матчасть. Оскорбили секретчика — нет у вас допуска к скрижалям мудрости. Несите мне ящик пива, потому что не прощу).

А допуск бывает разных степеней. В нашем случае — трех. У меня был самый низкий — "секретно". Но он был.

А чтобы оформить допуск, надо заключить договор. А в том договоре все обязанности расписаны, в том числе и требования руководящих документов. А эти требования предусматривают строгие рамки работы с секретной документацией. Она выдается под роспись. Каждый документ или тетрадь имеет прошитое, пронумерованное и утвержденное печатью количество страниц. Если какая-то тетрадь или даже страница из тетради потерялась — это будет ЧеПе.

ЧеПе даже будет, если ты из этой тетради или книги шпаргалку выписал и вынес ее за пределы специального помещения. Потому что работа с секретной документацией является режимной и должна вестись только в специальных помещениях!!! Далее это все сдается секретчику, опломбируется в чемодане, возвращается в секретную часть. Далее, в случае необходимости, секретчик снова все это забирает, раздает под подпись — и так по кругу.

За нарушение режима — ответственность. Вплоть до уголовной! Конечно, никто бы нас не сажал, но мозг вы...бали бы капитально.

Это я написал для того, чтобы вы поняли атмосферу. А теперь к сути.

Пит Хэгсет — еще один ключевой фигурант скандала Фото: USA Today

Каждое должностное лицо в том чате Signal (ОСМД) обязательно имело наивысший доступ к секретной документации. Каждое из них подписывало соответствующие договоры. И каждый из них знает о своей ответственности.

Поэтому, когда Дональд Трамп говорит, что в переписке, которая содержала информацию о деталях ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ, не было ничего тайного — это не что иное, как покрытие преступной халатности, что само по себе является преступлением.

То, что в этом чате вообще оказался журналист — это лишь вишенка на торте.

Мессенджер Signal не является достаточно защищенным. Обсуждать в нем нечто подобное — это все равно, если бы я пофотографировал тайную тетрадь и вынес те фотографии из комнаты. Это уже нарушение режима!

Но главное то, что обсуждалась ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ! А планировал ее не Хегсет и не Уолц. Ее планировали военные. А если так, то безусловно, там был целый комплект классифицированных документов, которые касались места проведения операции, расчета сил и средств, целей и замыслов. Там были карты, определено количество самолетов, личного состава, боеприпасов, кого в том Йемене надо было бомбить, когда и как.

То есть эти документы имели наивысшую степень секретности. Если они ее не имели, потому что Хегсет почему-то ее не присвоил, тогда Хегсет — просто мудак. Но они его абсолютно точно имели, потому что иначе и быть не может. И сам факт разглашения этой информации редактору издания The Atlantic — человеку, который не имел соответствующего допуска — это уже уголовное преступление!

И это было сделано в незащищенном чате, и в этом чате были агенты под прикрытием, и потом об этом узнала широкая общественность. Поэтому имеем такой винегрет, что аж мерси. В такой ситуации лишение свободы на несколько лет для каждого из фигурантов было бы самым легким для них наказанием.

От полного провала эту операцию спасло лишь то, что сам редактор, который получил столь чувствительную информацию, оказался ответственным человеком и не слил ее хуситам за деньги раньше, чем начались авиаудары. Иначе бы хуситы сбили бы самолеты, погибли бы люди и вообще невесть что бы случилось.

Но и сейчас все очень не альо. Мы же только видим верхушку айсберга. А там где-то под водой союзники уже понимают, что этой компании доверять нельзя, потому что вдруг они начнут обсуждать конфиденциальную информацию в частных чатах, а потом все это попадет в прессу. И никто, абсолютно никто не будет привлечен к ответственности, потому что это же фантастическая команда Трампа, которую он прикрывает, даже если они все облажались.

Вот такие ребята рулят у нас сейчас на Капитолийском холме. И именно с ними теперь надо иметь дело.

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