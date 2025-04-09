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Мнения Российско-украинская война

Конец обороны Торецка — что будет на фронте после потери героического города

Торецк потерян, признает военный корреспондент Богдан Мирошников, но дался он врагу большой кровью. Автор прорисовывает дальнейшие возможные векторы продвижения россиян на фронте — то, что следует из логики событий и их цели захватить Донецкую область полностью

Богдан Мирошников
Богдан Мирошников
Блогер, военный корреспондент
eye 476
торецк, война
Фото: РИА Новости | Один из эпизодов боев за Торецк
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Из Торецка, к сожалению, хороших новостей нет. И похоже, что уже и не будет.

Да, бои в городе продолжаются 9 месяцев и враг заплатил бешеную цену по продвижению на 8-9 км по глубине.

И планы врага ломались неоднократно. Оккупант так и не подобрался к Константиновке, что и было целью.

Но у всего есть предел.

Сейчас к нему возможности нашего торецкого гарнизона медленно подходят.

Торецк, скорее всего, будет потерян. Вопрос только в том, в какой степени мы сможем сохранить потенциал для обороны в дальнейшем.

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География местности способствует обороне. Но враг усиливает свое стадо и будет пытаться все же выполнить задачу и подойти к Констахе.

Сложные времена на направлении, мне кажется, еще даже не на экваторе.

Потому что краматорско-славянская агломерация является главной целью врага в войне на данный момент.

А Константиновка, Северск, Лиман и Изюм являются важными составляющими этого пазла.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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