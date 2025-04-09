Конец обороны Торецка — что будет на фронте после потери героического города
Торецк потерян, признает военный корреспондент Богдан Мирошников, но дался он врагу большой кровью. Автор прорисовывает дальнейшие возможные векторы продвижения россиян на фронте — то, что следует из логики событий и их цели захватить Донецкую область полностью
Из Торецка, к сожалению, хороших новостей нет. И похоже, что уже и не будет.
Да, бои в городе продолжаются 9 месяцев и враг заплатил бешеную цену по продвижению на 8-9 км по глубине.
И планы врага ломались неоднократно. Оккупант так и не подобрался к Константиновке, что и было целью.
Но у всего есть предел.
Сейчас к нему возможности нашего торецкого гарнизона медленно подходят.
Торецк, скорее всего, будет потерян. Вопрос только в том, в какой степени мы сможем сохранить потенциал для обороны в дальнейшем.Важно
География местности способствует обороне. Но враг усиливает свое стадо и будет пытаться все же выполнить задачу и подойти к Констахе.
Сложные времена на направлении, мне кажется, еще даже не на экваторе.
Потому что краматорско-славянская агломерация является главной целью врага в войне на данный момент.
А Константиновка, Северск, Лиман и Изюм являются важными составляющими этого пазла.
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