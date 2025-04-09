Конец обороны Торецка — что будет на фронте после потери героического города

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Из Торецка, к сожалению, хороших новостей нет. И похоже, что уже и не будет.

Да, бои в городе продолжаются 9 месяцев и враг заплатил бешеную цену по продвижению на 8-9 км по глубине.

И планы врага ломались неоднократно. Оккупант так и не подобрался к Константиновке, что и было целью.

Но у всего есть предел.

Сейчас к нему возможности нашего торецкого гарнизона медленно подходят.

Торецк, скорее всего, будет потерян. Вопрос только в том, в какой степени мы сможем сохранить потенциал для обороны в дальнейшем.

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Ад под Константинополем, давление под Покровском: что происходит на важнейшем направлении

География местности способствует обороне. Но враг усиливает свое стадо и будет пытаться все же выполнить задачу и подойти к Констахе.

Сложные времена на направлении, мне кажется, еще даже не на экваторе.

Потому что краматорско-славянская агломерация является главной целью врага в войне на данный момент.

А Константиновка, Северск, Лиман и Изюм являются важными составляющими этого пазла.

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