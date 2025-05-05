Путин упустил шанс выйти из войны: почему Кремль "не слышит" Запад и готовится к новым атакам

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Британская разведка опубликовала картинку, на базе которой удобно собрать несколько новостей.

1. В апреле я несколько раз писал, что группа "Информационное сопротивление" фиксирует снижение признанных в России потерь. Британцы, которые ориентируются в т.ч. на данные нашего ГШ, также обозначают тенденцию к снижению потерь.

Причина – завершение цикла, начавшегося осенью, и перегруппировка войск. Россияне продолжают активное наступление с переброской дополнительных сил на те участки, где обозначился успех (Лиман, к югу и западу от Покровска), а также в ходе подготовки к атаке на Константиновку. Но оказывать прежнее давление по всему фронту временно неспособны.

Потери войск РФ остаются сравнительно высокими и, что важно, растет достоверность цифр, т.к., имеются видеоподтверждения. Большие потери на фоне уменьшения захваченной площади, т.е. материальные результаты на поле боя, в полный рост ставят перед Кремлем вопрос – как продолжать и продолжать ли?

Апрель – это был идеальный месяц между циклами, чтобы Путин мог выскочить из войны, сохранив лицо. Американцы сделали для этого все необходимое. Сворачивание операции в Курской области также сняло дополнительный барьер.

На днях СМИ разогнали комментарий со ссылкой на оценки западных разведок и чиновников относительно того, что Путин мог скорректировать краткосрочные цели войны. Сделав упор на усиление контроля над захваченными территориями. Что расценили как еще один маркер готовности к какому-то соглашению.

2. Однако.

Наши разведки давали оценки, в западных медиа было несколько материалов с оценкой числа наемников, которых Кремль набирает благодаря денежным стимулам. Цифра варьируется в диапазоне 30-40 тыс. человек в месяц. При такой математике росармия выходит практически в ноль, пополняя безвозвратные и санитарные потери, но испытывает проблемы с наращиванием численности.

Весенний призыв срочников, которых превратят в контрактников, корейцы и подкручивание гаек с вовлечением уязвимых категорий даст зазор для накопления резервов.

Дополнительным ресурсом в "рукаве" у Москвы является высвобождение войск в ходе перегруппировок и завершения ряда операций. В ближайшие месяца два они постараются восполнить недостачу 70 тыс. человек, которых им не хватало до плановых показателей по оценкам нашего ГШ.

Несмотря на то, что укомплектовать их техникой по штату не получится, при нынешнем характере войны (штурмы на мопедах) – это материальная основа для еще одного наката.

3. И американцы, и европейцы знают эти расклады. Отсюда череда заявлений из США с целью подготовить к понижению роли Вашингтона в переговорном процессе. Диванс прямо сказал, что скорого завершения войны не ожидает.

Вы заметили, как мгновенно отреагировал ЕС, открестившись от гипотетической роли посредника? Это то, о чем я писал вчера: Европе необходимо время, продолжение войны – это плохое, но лучшее для них решение.

Таким образом, материальная основа момента – наличие у Путина ресурсов для еще одного наступления.

А вот политические маневры на фоне материальной основы – это отдельный сюжет.

4. В марте-апреле США выстраивали трек, по которому Путин мог выйти в режим деэскалации. Это решало задачи Трампа, это решало задачи Путина. Деэскалация открывала возможность на высокой ноте пройти 100 дней и 9 мая.

Но Путин то ли действительно уверовал в масштабный военный успех, то ли заигрался и недооценил момент, выкатив откровенно провокационную тему с "перемирием" на три дня.

В результате ему в режиме реального времени начали формулировать альтернативу.

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Сначала был поток заявлений из США и Европы, что трехдневное "перемирие" — это чушь. Затем началась лавина вбросов, что США готовят новые санкции, на фоне новостей о готовности Саудовской Аравии поиграть в снижение цены на нефть. Отсюда же декоративное разрешение продать Украине комплекс услуг по авиации. По сути, оно ничего не меняет, но обозначает вектор. А тут еще Трамп со своим постом о ведущей роли Америки в победе над Гитлером.

Поскольку атмосфера деэскалации сменилась настроем на эскалацию, внезапно и синхронно "заболели" лидер Сербии Александр Вучич и вождь словаков Роберт Фицо. Это то, о чем я говорил: ехать в Москву на фоне эскалации – это демарш против Трампа. Синхронное недомогание выглядит очень смешно, но показательно. Если ветер переменится, вполне вероятно, что оба политика также синхронно исцелятся и окажутся-таки в Москве.

Сегодня совпало заявление Зеленского, что Украина не гарантирует безопасность иностранных делегаций в РФ 9 мая. У нас это начали разгонять в духе "мы-таки лупанем по параду". Хотя стоит воспринять слова президента буквально: ФСБ уже начало публично прогревать тему с терактами 9 мая. Россияне готовятся взорвать какую-то демонстрацию. Это лобовая подготовка обоснования эскалации со стороны Кремля.

Из мировых столиц Путину буквально говорят: дружище, мы понимаем, какую игру ты затеял. Не делай этого, не продлевай войну, мы не будем загонять тебя в угол, просто не делай глупостей, и тебе обеспечат красивый отход. Слова Диванса о паре километров туда-сюда – из этой серии. Мол: чтобы что?

5. Ситуация на поле боя объективно тяжелая. Российская армия адаптируется, ресурсы у них еще есть. Однако при всех известных проблемах на фронте и в тылу, украинская армия стала очень грозной силой. В результате чего сугубо военные результаты еще одного путинского наскока могут быть недостаточными для конвертации в политические дивиденды.

Именно поэтому Харьков, Одесса, Запорожье и другие города каждую ночь подвергаются массированным атакам.

Масштаб этих атак таков, что не может обеспечить военный результат. Это исключительно политическая мера – террор.

Исчерпывающее доказательство террористического характера воздушных атак – россияне начиняют взрывчаткой и поражающими элементами даже дроны-обманки. Чтобы убило кого угодно, чтобы загорелось хоть что-то.

Это — максимально неизбирательное средство для удара по гражданским, чистейший терроризм.

Политическими средствами Путин хочет подтолкнуть к нужному политическому результату – через страх сменить общественные настроения в Украине и создать условия для принятия неадекватных требований Москвы.

Опыт трех лет доказывает, что эффективность любых военных мер имеет волнообразный характер. Находится противоядие. Я не знаю, есть ли у нас запас прочности/гибкости, чтобы нейтрализовать нарастающие атаки дронов. Это вполне могут быть асимметричные меры. Их точно ищут.

Но что очевидно: политические вызовы лечатся политическими средствами. Для этого нужны либо военные победы с выходом на политический результат (о чем прямо сказал пару месяцев назад генерал Буданов), либо адекватная внутриполитическая программа. Иначе называемая – позитивная повестка.

Должно происходить что-то хорошее. И речь не об имитации и пропаганде. Что-то должно быть устремлено в будущее и реально улучшаться. Для бизнеса. Для школьных учителей. Для разных категорий.

Без этого будет накапливаться тот эффект, к которому так стремится Кремль.

6. Альтернативы на столе. Окно для дипломатии еще не закрыто. Но счет идет буквально на дни. Сейчас тот момент, когда Китай в один клик может задать направление. Чем наглядно покажет, какое развитие событий – войну или мир – считает боле выгодным для себя.

В эти дни у Путина двойной праздник. На фоне 80-летия победы разгоняют сюжет с 25-летием Путина в роли российского предводителя. Сейчас вот прям идеальный момент, чтобы зафиксировать успехи и всемирноисторическую роль. Либо можно получить смазанное торжество, а осень встретить с увязшей армией и порванной экономикой.

Кремль может готовить фиксацию успехов ко второй части 80-летия победы, которая будет отмечаться в сентябре на Дальнем Востоке.

Но что-то мне подсказывает: у Трампа будет мотивация испортить эту малину, которая рискует превратиться в российско-китайско-пхеньянский бенефис. Т.к. Вашингтону праздновать победу над своим основным союзником в АТР, да еще в сопровождении традиционных бормотаний на тему ядерных ударов, не очень гармонично в нынешних условиях.

Момент судьбоносного выбора.

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