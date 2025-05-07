Мир дронов, где все меньше места людям: как живет пехота ВСУ в современной войне

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Нигде нельзя найти такой близости к Богу, как на эспешке на краю серой зоны — на краю между бытием и небытием. Нигде так явно, пожалуй, разве что во время шторма посреди океана, человек не чувствует себя в руках высших сил, чем на передовых позициях.

Передовые позиции — это постоянный шторм, даже когда все спокойно. Когда спокойно, это не значит, что в следующую минуту не прилетит дрон или мина. То, что для обычного человека является самым большим страхом, страхом неизвестности — здесь присутствует ежеминутно, круглосуточно.

В грозовом океане огромные водяные валы имеют свой ритм и прогнозируемость. Здесь же — воображаемые валы, каждый из которых может стереть тебя с лица земли, они идут неожиданно, выныривают из тишины, не менее смертельны.

Ты не знаешь, идет ли на тебя атака. Может приехать колонна танков и БМП, нагруженная десантом — пропущенная нашими дронарями. Может окружить просочившаяся сквозь соседние позиции вражеская пехота. Ты не знаешь.

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Обычно ты без старлинка, и в лучшем случае тоненький килобайтный канал радиостанции тебя связывает с миром живых. Через который ты не имеешь права задать те вопросы, которые все время тебя едят. Во время вражеского наката ты даже не имеешь права напомнить о себе, сказать командиру, что ты есть, что, может, тебе уже пора отойти?

Расстояния здесь звучат совсем по-другому. Когда это 300 метров, то их можно быстро пробежать, и дроны не успеют отреагировать. А когда раненый, то эти триста метров могут тянуться три часа, и это в очень хорошем случае.

Несколько километров логистики, которые еще год–полтора назад были вопросом 5 минут — сейчас это лотерея, это адреналиновое напряжение в ожидании ужасного воя пропеллеров с неба. Несколько километров логистики — это иногда несколько дней, а иногда — это навсегда.

***

Мир, в котором живет пехота, сейчас настолько быстро меняется к худшему, что даже причастные командиры и коллеги из других родов войск не успевают своим осознанием этого. Мир дронов, где все меньше места людям.

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