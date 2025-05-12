Новый порядок начался 9 мая 2025: Как Си и Путин хотят вернуть мир во времена Чингиз-хана

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Вполне возможно, что 09 мая 2025 года оформился глобальный дуумвират Китая и РФ в рамках концепции Глобального Евразийского острова.

Такая себе реинкарнация идеи панъевразийской сухопутной империи Чингиз-хана.

В мировой истории это будет вторая попытка теллуриатов создать сухопутный евразийский имперский континуум, не зависящий от морских торговых путей.

Которые в эпоху Великих географических открытий принесли Азии колониализм и опиумные войны, а Западу — Гегемонию на 500 лет.

С тех пор Китай осознал, что морские пути — это очень удобно, но внутренние торговые сухопутные коридоры и каботажное плавание вдоль контролируемого берега — это надежно.

Так появилась идея Нового шелкового пути, маршрута Север — Юг, Северного морского пути и китайско-пакистанского экономического коридора.

Ведь пользование ключевыми проливами и океаническими торговыми коммуникациями возможно лишь при условии глобальной зависимости от морских империй — талассатов.

С 18 века морские империи всегда успешно блокировали возвышение континентальных. Как будет на этот раз, увидим уже в ближайшее десятилетие.

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Кто еще может быть вовлечен в панъевразийскую воронку дуумвирата Китая и РФ?

В первую очередь, Центральная Азия, Афганистан, Пакистан, Иран и КНДР.

Просматривается очень жесткая корреляция между динамикой торговых переговоров США и Китая в Швейцарии и асимметричной динамикой глобального противостояния между этими странами.

В первую очередь, на оси Индии и Пакистана (мирные заявления на старте швейцарского раута, а затем — дезавуирование с интригующей паузой).

Заявления Трампа по российскому кейсу и позиция ЕС — в этом же пазле.

Как и ситуация на Ближнем Востоке (Йемен и Иран).

Нерешаемая апория "трех тел" никак не хочет сворачиваться в решаемую задачу "двух тел".

На каждом из направлений — жесткая геополитическая борьба с переходом в клинч.

Инстинктивно и США, и Китай понимают, что лишь нахождение в апории "трех тел" дает им повод откладывать неминуемую развязку "на потом" без "потери лица". Это дает иллюзию возможности прожить в старом формате глобального консенсуса еще какое-то время.

Даже простому человеку трудно "покинуть зону комфорта", а тут речь о целых странах.

Но рано или поздно клинч апории "трех тел" будет разрублен как гордиев узел.

И тогда, после перехода к задаче "двух тел", события будут развиваться стремительно и безвозвратно.

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