Китай стремительно обгоняет Запад: как бренды из Поднебесной завоевывают мир

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Китайские бренды больше не догоняют — они задают тон.

Десять лет назад китайские компании считались производителями дешевых копий западных продуктов. Сегодня они не просто конкурируют — они меняют правила игры, обгоняя мировых гигантов. Вот как это происходит…

Temu vs Amazon: агрессивный рост

Temu, запущенный в 2022 году, за полтора года покорил 49 стран и стал вторым по популярности шопинг-приложением после Shein:

выручка 2023 года — $16 млрд, прогноз на 2024 — $30 млрд.;

ежедневные траты на рекламу в США — $3–5 млн.;

доля Amazon на рынке e-commerce упала с 56% в 2021 году до 38% в 2024-м.

Temu агрессивно переманивает аудиторию Amazon за счет низких цен и массированной рекламы.

Luckin Coffee vs Starbucks: цифровая революция в кофе

Luckin Coffee в 2023 году обошел Starbucks по выручке в Китае: $4,5 млрд против $3,9 млрд.

у Luckin 13,2 тыс. кофеен (вдвое больше, чем у Starbucks с 6,5 тыс.);

средний чек — $2,5 (против $5 у Starbucks);

75% заказов — через мобильное приложение.

Luckin побеждает благодаря низким ценам и ставке на цифровизацию, а не на атмосферу кафе.

BYD vs Tesla: Китай — новый лидер электромобилей

В 4-м квартале 2023 года BYD обогнал Tesla по продажам электрокаров: 526 тыс. против 485 тыс.

годовая выручка BYD — $85 млрд.;

китайские бренды (BYD, Nio, Xpeng) занимают 60% мирового рынка электромобилей.

BYD предлагает доступные и технологичные модели, опережая конкурентов в масштабе производства.

Mixue Bingcheng vs McDonald’s: как чай обошел бургеры

Сеть чая и мороженого Mixue обогнала McDonald’s по количеству точек в Китае: 36 тыс. против 6 тыс.

выручка Mixue — $3,2 млрд (втрое больше, чем у Domino’s в Китае);

цены: чай — $0,7, мороженое — $0,3.

Mixue Bingcheng предлагает ультранизкие цены и гипермасштабирование (3 новые точки каждый час).

Pop Mart против Mattel: игрушки как золотая жила

Pop Mart, начав с капсульных автоматов, теперь стоит $8,5 млрд — дороже Mattel ($6,1 млрд).

выручка 2023 года — $1,4 млрд (+165%);

акции выросли на 460% за год;

коллекционные куклы Labubu перепродаются с наценкой 500–1000%;

основатель Ван Нин заработал $1,6 млрд за день после релиза Labubu 3.0.

Pop Mart продает не просто игрушки, а азарт коллекционирования.

Так в чем же секреты успеха китайских брендов? Китай побеждает не только за счет низких цен, но и благодаря:

гипермасштабированию — Mixue открывает точки быстрее, чем кто-либо);

цифровизации — Luckin и Temu делают ставку на технологии и мобильные приложения;

культурному экспорту — Pop Mart создает глобальный хайп вокруг коллекционных игрушек.

Западные компании десятилетиями диктовали правила, но Китай перехватил инициативу — и делает это с невероятной скоростью.

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