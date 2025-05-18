Китай стремительно обгоняет Запад: как бренды из Поднебесной завоевывают мир
Китайские бренды стремительно завоевывают мировое первенство, тесня западных конкурентов по всем направлениям. Эксперт по финансам Павел Дукач объясняет это экономическое чудо на примере пяти суперуспешных компаний, у каждой из которых — свой рецепт подъема
Китайские бренды больше не догоняют — они задают тон.
Десять лет назад китайские компании считались производителями дешевых копий западных продуктов. Сегодня они не просто конкурируют — они меняют правила игры, обгоняя мировых гигантов. Вот как это происходит…
Temu vs Amazon: агрессивный рост
Temu, запущенный в 2022 году, за полтора года покорил 49 стран и стал вторым по популярности шопинг-приложением после Shein:
- выручка 2023 года — $16 млрд, прогноз на 2024 — $30 млрд.;
- ежедневные траты на рекламу в США — $3–5 млн.;
- доля Amazon на рынке e-commerce упала с 56% в 2021 году до 38% в 2024-м.
Temu агрессивно переманивает аудиторию Amazon за счет низких цен и массированной рекламы.
Luckin Coffee vs Starbucks: цифровая революция в кофе
Luckin Coffee в 2023 году обошел Starbucks по выручке в Китае: $4,5 млрд против $3,9 млрд.
- у Luckin 13,2 тыс. кофеен (вдвое больше, чем у Starbucks с 6,5 тыс.);
- средний чек — $2,5 (против $5 у Starbucks);
- 75% заказов — через мобильное приложение.
Luckin побеждает благодаря низким ценам и ставке на цифровизацию, а не на атмосферу кафе.
BYD vs Tesla: Китай — новый лидер электромобилей
В 4-м квартале 2023 года BYD обогнал Tesla по продажам электрокаров: 526 тыс. против 485 тыс.
- годовая выручка BYD — $85 млрд.;
- китайские бренды (BYD, Nio, Xpeng) занимают 60% мирового рынка электромобилей.
BYD предлагает доступные и технологичные модели, опережая конкурентов в масштабе производства.
Mixue Bingcheng vs McDonald’s: как чай обошел бургеры
Сеть чая и мороженого Mixue обогнала McDonald’s по количеству точек в Китае: 36 тыс. против 6 тыс.
- выручка Mixue — $3,2 млрд (втрое больше, чем у Domino’s в Китае);
- цены: чай — $0,7, мороженое — $0,3.
Mixue Bingcheng предлагает ультранизкие цены и гипермасштабирование (3 новые точки каждый час).
Pop Mart против Mattel: игрушки как золотая жила
Pop Mart, начав с капсульных автоматов, теперь стоит $8,5 млрд — дороже Mattel ($6,1 млрд).
- выручка 2023 года — $1,4 млрд (+165%);
- акции выросли на 460% за год;
- коллекционные куклы Labubu перепродаются с наценкой 500–1000%;
- основатель Ван Нин заработал $1,6 млрд за день после релиза Labubu 3.0.
Pop Mart продает не просто игрушки, а азарт коллекционирования.
Так в чем же секреты успеха китайских брендов? Китай побеждает не только за счет низких цен, но и благодаря:
- гипермасштабированию — Mixue открывает точки быстрее, чем кто-либо);
- цифровизации — Luckin и Temu делают ставку на технологии и мобильные приложения;
- культурному экспорту — Pop Mart создает глобальный хайп вокруг коллекционных игрушек.
Западные компании десятилетиями диктовали правила, но Китай перехватил инициативу — и делает это с невероятной скоростью.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно