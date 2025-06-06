ПВО на пределе: что показала ночная ракетная атака РФ 6 июня и как защищаться дальше

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Ракетный удар РОВ в ночь на 6 июня, вполне ожидаемо, не стал самым массированным… Да и не смогут РОВ больше провести даже в комбинированном формате ракетных ударов на 150 ракет, например. Причины тому нам прекрасно известны.

Тем не менее, несмотря на то, что по предварительной оценке удар в себя включал около 50 ракет разных типов, он стал самым массированным с начала полномасштабной войны для Луцка и Тернополя.

Эти два города стали основными целями для российского террора этой ночью, и самые тяжелые последствия от сегодняшнего удара ощутили на себе именно Луцк и Тернополь.

Очередная ночь террора поднимает вопрос ПВО для Украины. ВС ВСУ, как всегда, отработали на пределе возможностей, но именно предел имеет место быть из-за нехватки средств перехвата, в необходимости поставок которых регулярно приходится убеждать партнеров. Особенно на фоне того, как один заокеанский джентльмен вообще уже 4 месяца подряд отмораживается, и ожидать от него помощи в ближайшей перспективе и даже среднесрочной перспективе не стоит.

Дом в Луцке, разрушенный российской ракетой Фото: Игорь Полищук (мер Луцка) / Telegram

Не знаю, понимают это в Европе или нет, но создание в Украине эшелонированной, многоуровневой системы ПВО, и не по отдельно взятым локациям, а во всех областях, воздушное пространство которых РОВ используют для маршрутизации своих средств поражения — это, фактически, создание эшелонированной ПВО и для защиты европейских стран. Ведь ни одна ракета, запущенная в обозримом будущем россиянами по Польше или Румынии, не долетит до них, если в Украине будет соответствующий, непробиваемый, многоуровневый щит, без белых пятен.

Для европейцев формирование ПВО в Украине — это инвестиции в свое спокойное будущее. Возможно, такое осознание ускорит те бюрократические и вялотекущие процессы, которые наблюдаются у наших соседей?

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