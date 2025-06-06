"Искандеров" станет меньше: Украина впервые в истории поразила пусковые ракетные установки

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"Искандеры" на Брянщине больше не смеются. По меньшей мере одна пусковая уничтожена, две — повреждены.

В эту игру можно играть вдвоем.

Да, конечно, у них много пусковых 9к729 (~160, сколько из них живых — неизвестно). Но теперь эта ср*нь задумается, прежде чем стоять в 30–40 км от границы с Украиной.

Это всего третий случай поражения ПУ 9к729 за время полномасштабки. Причем, первых два — неподтвержденные.

Первый случай датируется 10.03.2022, когда по сообщениям ОК "Север" был уничтожен дивизион (4 ПУ) в Черниговской области. Но подтверждений не было.

Второй случай — 04.05.2024, Крым. Было также опубликовано неподтвержденное сообщение о поражении двух ПУ. Но подтвердить это не удалось, аналогично с 2022 годом.

Поэтому есть высокая вероятность, что сегодня были первые поражены и уничтожены ПУ ОТРК "Искандер".

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