Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Мнения Российско-украинская война

"Искандеров" станет меньше: Украина впервые в истории поразила пусковые ракетные установки

Украина в очередной раз переписала историю войны, утверждает военный корреспондент Богдан Мирошников. На Брянщине уничтожено несколько пусковых установок ракет "Искандер" — документально подтвержденных прецедентов еще не было.

Богдан Мирошников
Богдан Мирошников
Блогер, военный корреспондент
Views count
Искандер, ракета, война
"Искандеры" больше не смеются
Related video

"Искандеры" на Брянщине больше не смеются. По меньшей мере одна пусковая уничтожена, две — повреждены.

В эту игру можно играть вдвоем.

Да, конечно, у них много пусковых 9к729 (~160, сколько из них живых — неизвестно). Но теперь эта ср*нь задумается, прежде чем стоять в 30–40 км от границы с Украиной.

Это всего третий случай поражения ПУ 9к729 за время полномасштабки. Причем, первых два — неподтвержденные.

Первый случай датируется 10.03.2022, когда по сообщениям ОК "Север" был уничтожен дивизион (4 ПУ) в Черниговской области. Но подтверждений не было.

Второй случай — 04.05.2024, Крым. Было также опубликовано неподтвержденное сообщение о поражении двух ПУ. Но подтвердить это не удалось, аналогично с 2022 годом.

Поэтому есть высокая вероятность, что сегодня были первые поражены и уничтожены ПУ ОТРК "Искандер".

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно
Силы обороны поразили под Брянском установки "Искандер", которые могли бить по Киеву, — Генштаб ВСУ
Силы обороны поразили под Брянском установки "Искандер", которые могли бить по Киеву, — Генштаб ВСУ