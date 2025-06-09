Сначала убить БПЛА, потом уничтожить пехоту: приоритеты современной войны

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Не только уничтожение вражеской пехоты должно быть приоритетом для наших операторов БПЛА. А в первую очередь — это поиск и уничтожение вражеских операторов БПЛА.

Не может быть такого резкого "перекоса" в сторону уничтоженной пехоты в системе "еБалов". Продвижение вражеской пехоты — это следствие работы их арты, FPV, авиации и РТР. Они и прикрывают эти продвижения. Потому что неприкрытая вражеская пехота уничтожается гораздо проще и имеет в разы меньше продвижений.

Уничтожение вражеских операторов БПЛА, арты, РЛС, пусковых ПВО, КШМ, контрбатарейных радаров, антенн-усилителей, командных пунктов — только этот комплекс мероприятий может принести результат. А делать ставку исключительно на уничтожение пехоты — это что-то из "офиса простых решений".

Неприкрытая пехота заканчивается быстрее, чем прикрытая. А средства прикрытия еще и дополнительно делают большие проблемы у нас в тылу.

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Наши операторы БПЛА будут вынуждены постоянно откатываться, а иногда — и попадать в окружение из-за того, что по вражескому тылу будут работать недостаточно, потому что акцент будет идти на уничтожение пехоты.

Враг уже сейчас может работать оптоволоконными FPV по Сумах и Харькову. Расстояние уже позволяет. Да, нечасто, потому что больших катушек (на 30–40 км) у них недостаточно (как и у нас), но могут.

В этой ситуации, конечно, в приоритете будет поиск и уничтожение вражеских операторов. Да и во всех подобных ситуациях также.

Уничтожение пехоты — это, конечно, насущная и крайне необходимая вещь. Но в системах оценки эффективности подразделений БПЛА нужно все же найти золотую середину, без резких "перекосов".

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