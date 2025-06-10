Неправильная потеря Екатерины: почему так особенно больно, когда гибнут молодые женщины

Related video

Вчера пришла весть, что погибла М., ФПВшница с синими волосами из нашей подольской тусовки. Она служила в ДШВ, прошла Курскую кампанию, но не прошла в этот раз Покровское направление — в Мечникова ее довезли еще живой, но спасти не смогли.

В моей памяти смерть на войне делает девушек неописуемо прекрасными, но и без вчерашнего известия она была по-своему очень красивой, худая и высокая, с этими крашеными волосами, в смешной кигуруме или в панаме с кошачьими ушами.

Что-то ужасно неправильное есть в том, что гибнут на фронте девушки, что-то по-особенному неправильное — что гибнут стройные и высокие, что-то исключительно неестественное — что гибнут девушки с синими волосами.

Впрочем, я этого ожидал. То ли это уже сформированная годами чуйка, то ли просто комбинация ФПВ+ДШВ+Курск была поводом. Каждый раз это было облегчением, когда мы пересекались на Подоле, и видел ее живой, или встречал в чатах сбор для нее. Каждый раз я просто говорил ей, что рад ее видеть, и все. Как-то неудобно с человеком в непринужденной беседе на Подоле касаться предчувствия ее смерти, как-то нелепо с красивой девушкой обсуждать ее будущую гибель.

Как теперь быть? Как смотреть на красивых девушек и не вспоминать ушедших?

Вечная память Катерине.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно