Нелюбимый танк Пита Хегсета: как Украина может помочь Пентагону, забрав 80 неприкаянных М-10

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Пока мы тут с вами заняты войной с Россией, в США продолжает решаться судьба, как оказалось, ненужного танка нового поколения M10 Booker.

Как известно, Армия США решила отказаться от M10 Booker, поскольку танк, как выяснилось, не соответствует требованиям современной войны и американских вооруженных сил. И теперь 80 боевых машин, которые успели произвести, непонятно куда девать. Прямо сейчас пытаются их навязать Корпусу морской пехоты.

Но у реализации этой идеи, мне кажется, возникнут те же проблемы, что и с сухопутными войсками. В логистике Армии США очень важную роль играет авиация, а переброску M10 Booker могут осуществлять только стратегические военно-транспортные C-17 Globemaster III, которые у американских морпехов, скажем так, не являются распространенным штатным самолетом.

В общем, идея, уверен, захлебнется, даже не начав заплыв на дистанцию, а потому, 80 танков M10 Booker продолжат пылиться на некоем центре хранения.

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С другой стороны, если в США никак не могут избавиться от этого танка собственными силами, так почему бы им не помочь в этом плане нам? Как-никак, а 80 машин — это почти танковый полк. Машина современная и с множеством достоинств, даже несмотря на то, что в США ее забраковали. Но не потому, что она бракованная, а потому что в нынешней концепции американского видения современной войны она не функционабельна.

Ну, так, отдайте их нам.

В конце концов, чего только нам не передавали и, откровенно говоря, M10 Booker на порядок, именно на порядок, лучше, чем тот танк, название которого я зарекся никогда не упоминать, которым нас завалили в формате "На тобi, небоже, що менi негоже" и который, как мы видим, "успешно" каждый день прорывает рубежи противника…

Как бы там ни было, а если M10 Booker плохо лежит — надо брать. Даже несмотря на позицию Дональда Трампа в вопросах помощи Украине, само предложение следует озвучить. Тем более, что Питу Хегсету этот танк никогда не нравился. Ну так, если не нравился, то отдайте нам, чтобы глаза не мозолил.

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