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Потери и результаты наступления РОВ за первую неделю июля в цифрах…

Завершилась первая неделя июля — и самое время подведения первичных итогов продвижения врага в ходе второй фазы летнего наступления.

За первую неделю июля 2025 года РОВ захватили 166 км² территории Украины, что становится среднестатистическим показателем их продвижения в еженедельном измерении.

Потери личного состава РОВ за первую неделю июля составили 7 630, или, иными словами, на 1 км² украинской земли в среднем клалось по 45 тел оккупантов. Показатель, мягко говоря, не оптимистичный, с учетом необходимости концентрации усилий сейчас именно на выбивание живой силы противника.

По сути, чрезмерное внимание к fpv-дронам привело к тому, что остальные, классические, средства нейтрализации противника остались без достаточного внимания. Именно fpv-дроны сейчас являются основным средством нейтрализации живой силы противника, но как мы видим, улучшить показатели с марта месяца не удается и хуже всего – показатели снижаются.

Причина в отсутствии, как и во многом у нас, комплексного подхода к решению задач. Безусловно, fpv-дроны стали дешевым и эффективным средством поражения, но повальная зацикленность на них снизила роль и, соответственно, обеспечение других средств, той же артиллерии. А даже если обеспечение и осуществляется, то без внимания потребности сегодняшнего дня – преимущественного перехода на кассетные боеприпасы, от мин для минометов до снарядов для артиллерии.

Слишком увлеклись FPV-дронами Фото: Скриншот

В целом, за июнь РОВ захватили 547 км² территории Украины, их потери составили 32 420 л/с, а пропорция потерь с захватываемым территориям составила 59 тел/1 км². Для тех же кто забыл, напомню, что РОВ несли потери в пропорции за 2024 год — 129 тел на 1 км², в январе 2025-м это уже был показатель 148/1 км², в марте РОВ теряли 304/1 км². Сейчас просто несусветное снижение потерь в пропорции к захватываемым территориям — 45/1 км².

В целом же с 1 января 2025 года по 1 июля 2025 РОВ оккупировали 1 837 км² территории Украины, при этом их потери составили 230 020 л/с или 125 тел/1 км².

В сравнении с 2024 показатель высокий, но тенденции уже как трех месяцев подряд указывают на его коррекцию к снижению, которая продолжает сохраняться. Это крайне негативно сказывается на эффективности оборонной стратегии, главной целью которой является — истощение ресурса противника.

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