Тупость Путина оттолкнула Трампа от России: что изменится для Украины

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США и ЕС меняют стратегию в отношении нашей войны. Что это значит?

В течение последней недели произошло несколько важных сдвигов в стратегиях (именно в стратегиях, а не тактиках) главных Акторов нашей войны. И мы переходим от переговоров Вашингтон–Москва к переговорам США–ЕС–КНР.

Трамп, похоже, осознал персональную роль Путина в срыве всех возможных договоренностей. Для нас это может показаться банальным, но это тектонический сдвиг. Трамп не мыслит институциями, а мыслит исключительно персоналиями. И Путин превратился из договороспособного в недоговороспособного человека, который является источником всех проблем. Большинство лидеров ЕС это поняли чуть раньше. Исходя из этого, мы имеем ситуацию, при которой, с большой долей вероятности, коллективный Запад начнет транслировать миру именно концепцию недоговороспособности Путина, который к тому же не может защитить своих союзников. В свою очередь этот же тезис будет ретранслироваться в Россию и в российские элиты. Это не означает, что будет переворот. Это означает, что концепция "нет Путина — нет России" начнет превращаться (для элит) в "нет Путина — у тебя есть будущее". На сегодня США имеют очень ограниченный инструментарий для реального давления на Путина. Я неоднократно писал, что закон Грэма имеет довольно ограниченные возможности (сегодня должно начаться рассмотрение). И он может реально заработать только в том случае, если будет достигнут компромисс с Индией и Китаем, которые являются главными потребителями российской нефти. По сути, этот закон — это не только о России, но прежде всего о переговорах США и Китая. На этом фоне очень важно заявление Урсулы фон дер Ляйен: "Поддержка России в полномасштабной войне против Украины со стороны Китая неприемлема для Европейского Союза. Этот вопрос станет определяющим в отношениях между Пекином и ЕС". Европа является ключевым торговым партнером КНР, и Китай продает в Европу на 305 млрд больше, чем покупает. Конечно, рынок Китая также очень важен, ведь он составляет 213 млрд евро. Европа очень не хотела бы торговой войны с Китаем на фоне рецессии в европейской экономике. Но это заявление — это начало долгих переговоров, где одним из вопросов является Украина. Я неоднократно говорил, что мы являемся частью больших переговоров США–ЕС, а со вчерашнего дня, похоже, де-факто начался сложный переговорный процесс ЕС–Китай и в новую фазу перешли переговоры Пекин–Вашингтон. И во всех этих процессах Украина занимает определенное, но весомое, место. Я также неоднократно говорил, что эти переговоры (прежде всего ЕС–США) — ключевые для завершения войны в Украине. По таймингу говорить сложно. Раньше я считал, что эти процессы начнутся в октябре–ноябре. Сейчас, благодаря тупости Путина, процессы несколько ускорились. Но они точно не будут быстрыми. Я считаю, что первые результаты мы увидим не раньше конца текущего года, хотя более реально — февраль–март 2026. Но я всегда стараюсь быть большим пессимистом, чем оптимистом в таких прогнозах. Вчера МИД презентовал новую структуру министерства и там нет отдельного департамента (управления) Китая. Наша дипломатия продолжает делать вид, будто Поднебесная — это не полюс мира, а просто большое важное государство. Как по мне, это глубинная ошибка.

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