Не болтай: почему "инсайдерская информация" об обстрелах работает в пользу врага
Эмоциональные прогнозы ракетных ударов по Киеву и другим городам чрезвычайно возмущают военного корреспондента Богдана Мирошникова. Он категорически против того, чтобы эта информация из закрытых источников выносилась в широкий доступ, тем более — в таком контексте
Когда каналы из всех известных "сеток" начинают писать об "угрозе баллистики, крылатых ракет и большого количества шахедов для Киева на следующей неделе" — я бы за это отбивал руки.
Такую информацию обычно публикуют в закрытых (!) оперативных чатах. Такая информация — не для общественности.
Эта инфа для того, чтобы те, кого это касается, совершили определенные действия согласно должностной инструкции во время действия военного положения. Это не для того, чтобы всевозможные "инфо" и им подобные публиковали "на следующей неделе точно будет обстрел". Особенно, когда ГУР обновил инфу об остатке баллистических ракет "Искандер-М" и корейской дрочи.
Да, согласно данным, у врага есть ~300 ракет этих типов. Где-то 2 месяца назад было 500+🙃 И да, за этот период Киев пережил с десяток массированных атак дронами, КР и баллистикой.
А если учесть, что Киев — это столица и самый большой город Украины, где живет ~10% населения страны — то здесь никакой "инсайдерской информации" не надо. Конечно, рано или поздно обстрел будет.
В оперативных чатах публикуют предупреждения для тех, кого это касается. Это не означает неизбежную атаку в точку Х в указанный в сообщении период.
А если атака — не по точке Х, а по точке Y, то что дальше? Получается, всевозможные "инфо" со своей "инсайдерской информацией" ошибутся? Тогда зачем было публиковать? Или расчет на то, чтобы запостить все подобные сообщения и "авось одно выстрелит"?Важно
Будет или не будет ракетный удар — решают в Москве, и мы в их головы залезть не можем. Но и постоянно ожидать "неизбежного ракетно-дронового удара" — это по меньшей мере плохо для кукухи.
У нас она мало едет?
P.S. Нам что-то нужно делать с доступом в закрытые чаты, особенно оперативные. Когда враг знает, что мы знаем, он ищет альтернативные варианты обхода ПВО, РЭБ, РТВ, прогнозирует и пытается нас переиграть.
Воздушный бой — это искусство высокого уровня, которое любит тишину. Это гроссмейстерская шахматная партия, а не игра в нарды или простая карточная игра под наблюдением миллионов пользователей интернета.
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