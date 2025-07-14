Не болтай: почему "инсайдерская информация" об обстрелах работает в пользу врага

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Когда каналы из всех известных "сеток" начинают писать об "угрозе баллистики, крылатых ракет и большого количества шахедов для Киева на следующей неделе" — я бы за это отбивал руки.

Такую информацию обычно публикуют в закрытых (!) оперативных чатах. Такая информация — не для общественности.

Эта инфа для того, чтобы те, кого это касается, совершили определенные действия согласно должностной инструкции во время действия военного положения. Это не для того, чтобы всевозможные "инфо" и им подобные публиковали "на следующей неделе точно будет обстрел". Особенно, когда ГУР обновил инфу об остатке баллистических ракет "Искандер-М" и корейской дрочи.

Да, согласно данным, у врага есть ~300 ракет этих типов. Где-то 2 месяца назад было 500+🙃 И да, за этот период Киев пережил с десяток массированных атак дронами, КР и баллистикой.

А если учесть, что Киев — это столица и самый большой город Украины, где живет ~10% населения страны — то здесь никакой "инсайдерской информации" не надо. Конечно, рано или поздно обстрел будет.

В оперативных чатах публикуют предупреждения для тех, кого это касается. Это не означает неизбежную атаку в точку Х в указанный в сообщении период.

А если атака — не по точке Х, а по точке Y, то что дальше? Получается, всевозможные "инфо" со своей "инсайдерской информацией" ошибутся? Тогда зачем было публиковать? Или расчет на то, чтобы запостить все подобные сообщения и "авось одно выстрелит"?

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Более 250 "Искандеров" и аналогов из КНДР: в ГУР раскрыли запасы ракет ВС РФ

Будет или не будет ракетный удар — решают в Москве, и мы в их головы залезть не можем. Но и постоянно ожидать "неизбежного ракетно-дронового удара" — это по меньшей мере плохо для кукухи.

У нас она мало едет?

P.S. Нам что-то нужно делать с доступом в закрытые чаты, особенно оперативные. Когда враг знает, что мы знаем, он ищет альтернативные варианты обхода ПВО, РЭБ, РТВ, прогнозирует и пытается нас переиграть.

Воздушный бой — это искусство высокого уровня, которое любит тишину. Это гроссмейстерская шахматная партия, а не игра в нарды или простая карточная игра под наблюдением миллионов пользователей интернета.

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