Апокалипсис - не сегодня: почему Россия не сможет запускать по тысяче "Шахедов" каждые сутки

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Производство Shahed-136/"Гербера"/"Пародия" по состоянию на июль 2025…

На сегодняшний день производство Shahed-136/"Гербера"/"Пародия" в России выросло на 10-15%, но с определенными нюансами.

Суточная выдача готовой продукции Shahed-136 составляет более 100 единиц, +/- 10%-15%. Нюанс в данной категории в том, что вариативности в минус больше, чем в плюс, поскольку Shahed-136 в России практически полностью производится за счет контрабандных поставок, лишь с незначительным импортозамещением.

Производство Shahed-136 в России зависит от поставок иностранных комплектующих более чем на 85% из которых около 65% — это китайская продукция, а прочее – даже Китай заместить не может, поэтому у РОВ в этом вопросе все очень впритык.

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Суточная выдача готовой продукции дронов-приманок "Гербера"/"Пародия" превышает 100 единиц, но вариация +/- 10%-15% больше все-таки в +15%, поскольку дрон дешевый и примитивный. В его производстве меньше критично важных комплектующих иностранного производства, в основном те, которые можно заместить легкой контрабандой либо прямой поставкой из Китая.

Таким образом, суммарное производство этой комбинированной категории в сутки составляет до 230 единиц.

С учетом тенденций, не исключаю, что суточный показатель августа составит 250, сентября 280, октября 310, ноября 350, декабря 490-500. Но только при условии, что поставки комплектующих будут стабильными, а производство всего вот этого вот не будет страдать от ударов дронов света, а возможно, и вообще будет остановлено по неким неопределенным причинам.

Адептам культа "1 000 Shahed-136 в сутки" посвящается. Если вы не утратили свои элементарные вычислительные способности, то ответьте на элементарный вопрос – когда при таких тенденциях и, соответственно, форс-мажорных обстоятельствах по Украине начнут прилетать каждую ночь 1 000 Shahed-136. Именно Shahed-136. Именно — каждую ночь.

Думайте. Не рефлексируйте.

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