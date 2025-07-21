Як-52 - оружие от безысходности: какие легкомоторные самолеты должны охотиться на "шахедов"

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Поскольку было опубликовано фото перехвата Shahed-136 с помощью поршневого Як-52, то напишу по этому поводу.

Поршневые Як-52 применяются для перехвата Shahed-136 уже не в первый раз. То, что вы об этом не знали — это только потому, что вам и не положено было об этом знать. Поэтому, когда в последние дни я читал комментарии или глубокомысленные посты с критикой легкомоторной авиации, все эти комментаторы и великие "эксперты" выглядели крайне приземленно в знаниях авиации, где-то на уровне улитки.

Единственное, мне неизвестно, каким образом фото боевой работы Як-52 попало в открытые источники, по согласованию или это был слив. Ответа у меня на этот вопрос нет.

Теперь по Як-52. Эти самолеты показали свою высокую эффективность в перехвате разведывательных дронов, но для перехвата Shahed-136 они не годятся. Это связано с тем, что перехват Shahed-136 с боевой частью 90 кг, усеянной шрапнелью, критически зависит от мастерства как стрелка, так и пилота. Малейшая ошибка — и гибель экипажа. Каждый раз, сбивая Shahed-136, экипаж Як-52 рискует.

Сразу парирую любые комментарии и домыслы относительно гибели "Камикадзе", вы не знаете всех подробностей и не должны их знать, поэтому даже не вспоминайте в рамках этой заметки светлой памяти Константина Оборина.

Як-52 не предназначен для боевой работы. В СССР на нем пытались устанавливать подвесной контейнер УПК-23-250 и блоки НУРС УБ-32. Но самолет обладает слабым двигателем М-14П — 360 л.с. При выполнении штурмовых маневров (пикирование) и отстреле НУРС самолет зависал, а также терял курсовую устойчивость. Причем это касалось не только отстрела НУРС, но и стрельбы из УПК-23-250.

Россияне сейчас экспериментируют с установкой на самолет Як-52Б2 РЛС кругового обзора, которая обеспечивает стрелка информацией в формате "воздух-воздух", "воздух-земля" и метеолокатора, бортовой компьютер, пилотажно-навигационный комплекс, систему управления, позволяющую выполнять задачи как днем, так и ночью, даже в сложных метеоусловиях, а в качестве ведения огня применяется полуавтоматический карабин 12 калибра.

Повторюсь, для Як-52 как перехватчика ударных дронов — спорное решение, но в то время как у нас вечно все "не на часі" и поддается критике, у врага движутся и экспериментируют.

Поэтому — да, на Як-52 можно сбивать и сбивали неоднократно Shahed-136. Но это рискованно, и именно поэтому для таких задач нужен полноценный боевой легкомоторный самолет с соответствующими ТТХ (скорость, сваливание и т.д.) и особенно с бронированными кабинами.

Я часто в своих статьях о легкомоторной авиации вспоминаю

Super Tucano больше подходит для борьбы с "шахедами"

Super Tucano, но использую это как эталонный пример, в то время как вариантов турбовинтовых штурмовиков в мире достаточно. Например, OA-1K Skyraider II, со своими плюсами и своими минусами. Но главное не это.

Пилоты, которые сейчас охотятся за разведывательными дронами и Shahed-136, делают это на пределе своих физических возможностей и возможностей машины. Когда "Орлан-10" уходит на высоту 5 километров, Як-52 "задыхается" и теряет курсовую устойчивость, в то время как тот же Super Tucano спокойно работает на высоте 10 км, а OA-1K Skyraider II – 13 км.

В то время как кто-то со "знанием" дела рассказывает, что легкомоторная авиация бессмысленна, наши пилоты не благодаря, а именно вопреки – делают!

И я даже рад, что фото сбития Shahed-136 с Як-52 появилось в сети, ведь это доказательство того, насколько упорно многим скармливают невежественный гумус некоторые "знатоки", ставшие "экспертами" в авиации по щелчку пальцев.

Як-52 — это не решение, это инструмент от безвыходности. Безвыходности, которая возникла из-за игнорирования вопроса приобретения легкомоторной авиации годами. Будь у наших пилотов аналоги Super Tucano или OA-1K Skyraider II, был бы совсем другой уровень контроля тылового неба.

И да, повторюсь, если вы чего-то не знаете, то это не означает, что этого нет. Поэтому "знатокам", ставшим "экспертами" в авиации по щелчку пальцев, следует осторожнее теперь графоманить, потому как кто знает, что кто-нибудь опубликует в следующий раз из разряда "такого не может быть!ʼ

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