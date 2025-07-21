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Такое впечатление, что какие-то злодеи достали из чулана тетрадки с разработками, применявшимися против Украины до 2022 года, и форсируют попытки дестабилизации. Это отвечает российской логике усиления политического давления на фоне некоторой стагнации военного.

Цель — сорвать программы сотрудничества Украины с европейскими странами.

Один из эпицентров — Закарпатье. Это удобно для врагов, поскольку имеется девиант Орбан. Который эксплуатирует любые провокации, созданные чьими угодно руками. И в один ход выводит их на международный политический уровень. А, учитывая данные о деятельности венгерских агентов на территории Закарпатской области, неизбежный следующий вопрос — не создает ли он сам что-то зловредное?

Классический эпизод до 2022 г.

В ночь с 3 на 4 февраля 2018 г. неизвестные дважды поджигают в Ужгороде помещение "Общества венгерской культуры Закарпатья". Дважды — потому что криворукие.

Как было установлено впоследствии: сначала они бросают в здание бутылку с "коктейлем Молотова", но она отскакивает, возгорание происходит в стороне, заказчик остается недоволен результатом на фото. Горе-поджигатели покупают на ближайшей заправке канистру бензина, пропитывают им куртку и поджигают ее у стены. Много дыма, копоти, ущерб небольшой. Но засчитано. В Венгрии предсказуемо начинается бурление.

Через неделю появляется информация, что причастны иностранцы. 27 февраля в Польше задерживают исполнителей. Ими оказываются местные неофашисты. Когда поляки устанавливают непосредственного организатора (тоже поляка-неофашиста), вечер перестает быть томным.

По утверждению польского организатора, он вписался в эту историю, чтобы испортить репутацию "бандеровцам" и создать Украине проблемы. Но додумался до этого гениального хода не сам — его нанял… немецкий неофашист Мануэль Оксенрайтер.

Этот дядя, которого в РФ именуют "журналистом", работал референтом депутата бундестага от (сюрприз!) "АдГ" Маркуса Фронмайера.

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"Мы вас не подведем": Орбан обратился к закарпатским венграм после поджога церкви (фото)

Немецкий неофашист и его начальник-депутат пытались отпираться, но не очень убедительно. Сразу же возник вопрос, а как сюжет с атакой поляков на венгров под видом "бандеровцев" пришел в голову немцу? Тут вообще все прозрачно.

К моменту поджога Оксенрайтер регулярно появлялся на российских телеканалах и как минимум трижды посещал оккупированный Россией Донецк. Он поставлял в ОРДЛО "международных наблюдателей", которых Кремль использовал в пропагандистских целях. Структура упомянутых польских неофашистов ("Фаланга") также отправляла наблюдателей в ОРДЛО. Так что все свои.

(Кстати, не стоит путать. 27 февраля 2018 г. недоподожженное поляками здание Общества венгерской культуры в Ужгороде взорвали другие злодеи. Но это отдельная мутная история с колоритными участниками, один из которых прибыл, а потом сбежал назад в Приднестровье)…

Это все к чему.

Вечером 16 июля неизвестный поджег дверь греко-католического храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Паладь-Комаровцы (живет 800 человек) Ужгородского района. И оставил на стене надписи антивенгерского содержания.

Храм относится к Мукачевской епархии греко-католической церкви (почитайте, что это за образование), расположен на окраине села в 1,2 км от границы со Словакией. Буквально: храм — километр поля — Словакия.

По свидетельству местного священника, службы велись на украинском и венгерском языках, никогда не было никаких проблем. Никаких предпосылок и никакой логики. Ущерб от пожара — повреждено 0,5 кв. м двери.

И тем не менее, Орбан реагирует на этот сюжет быстрее, чем украинские правоохранительные органы! Происшествие идеально ложится в продолжение истории с "убийством ТЦК гражданина Венгрии", как это разносят орбановцы.

После того, как Орбан опозорился с задержанием рандомных лиц, обвиняя их в шпионаже для Украины, а также на фоне провала антиукраинского "референдума", выглядит так, что какие-то более опытные люди подставили ему плечо.

Повторю свою мысль: к интересам Венгрии и венгров это не имеет никакого отношения. А вот к интересам России и Орбана — аж бегом. Надо различать.

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